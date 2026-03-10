Volkswagen se zbog slabe prodaje električnih vozila okreće energetskom biznisu

Najveći europski proizvođač automobila u Njemačkoj je pokrenuo svoje prvo veliko postrojenje za skladištenje energije, tražeći nove izvore prihoda uslijed usporavanja potražnje za električnim automobilima

Volkswagen proširuje svoje ambicije vezane uz baterije izvan sektora električnih vozila, ulazeći u područje skladištenja energije velikih razmjera i trgovanja električnom energijom, budući da globalna potražnja za električnim vozilima ne ispunjava prvotna očekivanja.

Naime, najveći europski proizvođač automobila u ponedjeljak je pustio u rad svoje prvo veliko postrojenje za skladištenje energije u Salzgitteru u Njemačkoj. Sustav, koji je dio Volkswagenove energetske podružnice Elli, može opskrbljivati čak 20.000 kućanstava električnom energijom u trajanju od otprilike dva sata.

Postrojenje je izravno povezano s nacionalnom mrežom, a koristit će se i za trgovanje energijom na europskoj burzi električne energije EPEX SPOT. Koristi baterijske ćelije iz Volkswagenovog internog odjela PowerCo, koji je nekoć planirao izgradnju čak sedam tvornica baterija za električna vozila, no već je smanjio ambicije za svoju njemačku tvornicu ćelija, također smještenu u Salzgitteru.

Prema pisanju Bloomberg Businessa, Volkswagen aktivno traži nove izvore prihoda od baterija dok dominantni kineski dobavljači snižavaju cijene, a stope rasta prodaje električnih vozila usporavaju. Skladištenje energije je, s druge strane, u velikoj potražnji zbog porasta broja podatkovnih centara koji troše mnogo energije i sve većeg broja postrojenja za obnovljivu energiju koja se priključuju na električne mreže.

Prilagodba strategije zbog sporijeg rasta

Izvorni cilj tvrtke bio je osigurati dovoljno proizvodnih kapaciteta za opskrbu oko tri milijuna električnih vozila godišnje do 2030. godine, cilj postavljen u vrijeme kada su prognoze rasta bile znatno optimističnije.

"Skladištenje i trgovanje energijom predstavljaju novo strateško poslovno područje s velikim potencijalom za rast", izjavio je glavni izvršni direktor Oliver Blume.

Od osnivanja odjela PowerCo 2022. godine, Volkswagen je prepolovio planirani kapacitet tvornice u Salzgitteru na 20 gigavat-sati godišnje, što odražava slabiji prihvat električnih vozila od očekivanog. Iako se tvrtka drži dugoročnih planova za kapacitet do 200 gigavat-sati u tri planirane tvornice u Njemačkoj, Španjolskoj i Kanadi, menadžment je priznao da će širenje ovisiti o uvjetima na automobilskom tržištu.

VW je također smanjio ukupne planove ulaganja za cijelu grupaciju te je najavio da bi PowerCo mogao tražiti vanjsko financiranje za svoje srednjoročne potrebe.