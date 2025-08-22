Volkswagen usporava razvoj električnih vozila u drugom zaokretu od dizelske krize

Nakon skandala s dizelskim motorima, Volkswagen se agresivno okrenuo električnim vozilima kako bi povratio povjerenje. No, softverski problemi i slaba prodaja ugrožavaju njihovu budućnost

Autonet.hr petak, 22. kolovoza 2025. u 05:02
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Gotovo desetljeće nakon što je skandal Dieselgate uzdrmao temelje njemačkog automobilskog diva, Volkswagen se nalazi pred novom prekretnicom. Prema navodima Bloomberga, kompanija odustaje od svoje agresivne „EV-first“ strategije. Put oporavka, koji je trebao biti popločan električnim vozilima, pokazao se znatno težim nego što se očekivalo, prisiljavajući vodstvo na bolno preispitivanje budućnosti.

Odluka o zaokretu dolazi nakon niza razočaranja. Unatoč hrabroj najavi iz 2021. da će do 2025. prodati više električnih vozila od Tesle, Volkswagenov plan od početka nailazi na prepreke. Rani modeli električnih vozila doživjeli su neuspjeh zbog problematičnog softvera, dok se interes potrošača za baterijska vozila, posebno u Europi, pokazao slabijim od očekivanog. Kompanija je bila prespora s lansiranjem konkurentnih modela u Kini, ključnom tržištu na kojem danas dominiraju lokalni proizvođači, a čini se da ni američki kupci nikada nisu pokazali preveliko oduševljenje za Volkswagenovu električnu ponudu.

Cijela električna strategija bila je izravan odgovor na krizu koja je zamalo uništila kompaniju. Sve je započelo u rujnu 2015. godine, kada se bajka o „čistom dizelu“, koju je VW godinama prodavao kupcima, razotkrila kao velika laž. Otkriveno je da je njemački gigant opremio milijune automobila softverom za varanje na testovima emisija ispušnih plinova. Reakcija američke vlade bila je oštra, a korporativno suočavanje s posljedicama koštalo je Volkswagen nevjerojatne 32 milijarde eura u kaznama, pravnim troškovima i troškovima opoziva vozila.

Nemjerljiva šteta nanesena je i ugledu tvrtke. Berthold Huber, tadašnji privremeni predsjednik nadzornog odbora, aferu je nazvao „političkom i moralnom katastrofom“, dok ju je Wolfgang Porsche, glava obitelji Porsche-Piëch koja kontrolira kompaniju, opisao kao „krizu povjerenja“.

Volkswagen se tako, desetljeće kasnije, našao u novoj vrsti krize. Dok je Dieselgate bio moralni i financijski udarac koji je zahtijevao jasan zaokret, odustajanje od tog istog zaokreta testira njihovu sposobnost inovacije i prilagodbe na tržištu koje se mijenja brže no ikad. Pitanje koje ostaje jest može li se nekadašnji div, nakon neuspjelog bijega u električnu budućnost, prilagoditi novoj eri ili će ga problemi s kojima se suočava usporiti u ključnoj utrci za budućnost mobilnosti.

 



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi