VW i Rivian obavili zimska testiranja vozila, što "otključava" još milijardu dolara ulaganja

Zajednička tvrtka RV Tech potvrdila je funkcionalnost nove arhitekture vozila u ekstremnim uvjetima, postavljajući temelje za serijsku proizvodnju softverski definiranih vozila Volkswagen grupe

Autonet.hr nedjelja, 29. ožujka 2026. u 14:00
Testni ID.EVERY1 u zimskim testovima
Zajednički pothvat Rivian and Volkswagen Group Technologies (skraćeno RV Tech) uspješno je priveo kraju zimska testiranja zonske arhitekture namijenjene prvoj generaciji njihovih softverski definiranih vozila. Tijekom višemjesečnog ispitnog ciklusa na lokacijama u Phoenixu (SAD) i Arjeplogu (Švedska), mješoviti tim stručnjaka iz Volkswagena, Audija, Scouta i RV Techa potvrdio je performanse elektronike i softvera.

Nova milijarda u igri

Uspješno okončan, taj korak predstavlja ključnu prekretnicu u razvoju tehnologije koja bi trebala postaviti nove standarde unutar Volkswagen grupe. Ujedno je njime suradnja VW-a i Riviana, inače vrijedna preko pet milijardi dolara, ušla u novu fazu, u kojoj će VW Grupa u američkog proizvođača uložiti novu milijardu dolara.

Izvršni direktor Volkswagen grupe, Oliver Blume, istaknuo je kako uspješan završetak testova demonstrira brzinu i preciznost rada zajedničkog ulaganja. Prema njegovim riječima, "cilj je bliske integracije partnera i brendova Grupe ubrzanje razvoja kako bi postali globalni predvodnici u automobilskoj tehnologiji". Naglasak je stavljen na proizvode koji će kupcima "ponuditi napredna tehnološka rješenja kroz kontinuirane inovacije".

Testiranje u ekstremima

Ispitni program proveden je u dvije faze, prvo u Arizoni gdje su inženjerski timovi finalizirali ključne softverske funkcije i pripremili referentna vozila za europske uvjete. Druga faza odvila se u Švedskoj, gdje su sustavi podvrgnuti stres-testovima na snijegu i ledu. Poseban fokus bio je na interakciji hardvera i softvera u segmentima pogona na sva četiri kotača, kontrole proklizavanja te općih voznih performansi, uz istovremenu validaciju funkcija ažuriranja sustava putem Interneta.

Rezultati su pokazali da softverski definirana (SDV) arhitektura radi pouzdano čak i u surovim klimatskim uvjetima i pri dinamičnim režimima vožnje. Time su stvoreni temelji za iduće razvojne faze unutar zajedničkog pothvata, ali i za pojedinačne brendove unutar Grupe. Ova arhitektura namijenjena je primarno za električna vozila na zapadnim tržištima.

Razmjena znanja

Usporedo s tehničkim testiranjima, brendovi Volkswagen grupe provode programe jačanja vlastitih softverskih kompetencija. Volkswagenov odjel za osobna vozila poslat će svoje stručnjake na obuku u RV Tech, a cilj toga je dubinsko upoznavanje s arhitekturom zajedničkog pothvata kako bi se stečeno znanje kasnije implementiralo u matične razvojne odjele u Wolfsburgu. Slične programe obuke i razmjene stručnjaka trenutačno pripremaju i marke Audi i Porsche.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi