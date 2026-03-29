VW i Rivian obavili zimska testiranja vozila, što "otključava" još milijardu dolara ulaganja

Zajednički pothvat Rivian and Volkswagen Group Technologies (skraćeno RV Tech) uspješno je priveo kraju zimska testiranja zonske arhitekture namijenjene prvoj generaciji njihovih softverski definiranih vozila. Tijekom višemjesečnog ispitnog ciklusa na lokacijama u Phoenixu (SAD) i Arjeplogu (Švedska), mješoviti tim stručnjaka iz Volkswagena, Audija, Scouta i RV Techa potvrdio je performanse elektronike i softvera.

Nova milijarda u igri

Uspješno okončan, taj korak predstavlja ključnu prekretnicu u razvoju tehnologije koja bi trebala postaviti nove standarde unutar Volkswagen grupe. Ujedno je njime suradnja VW-a i Riviana, inače vrijedna preko pet milijardi dolara, ušla u novu fazu, u kojoj će VW Grupa u američkog proizvođača uložiti novu milijardu dolara.

Izvršni direktor Volkswagen grupe, Oliver Blume, istaknuo je kako uspješan završetak testova demonstrira brzinu i preciznost rada zajedničkog ulaganja. Prema njegovim riječima, "cilj je bliske integracije partnera i brendova Grupe ubrzanje razvoja kako bi postali globalni predvodnici u automobilskoj tehnologiji". Naglasak je stavljen na proizvode koji će kupcima "ponuditi napredna tehnološka rješenja kroz kontinuirane inovacije".

Testiranje u ekstremima

Ispitni program proveden je u dvije faze, prvo u Arizoni gdje su inženjerski timovi finalizirali ključne softverske funkcije i pripremili referentna vozila za europske uvjete. Druga faza odvila se u Švedskoj, gdje su sustavi podvrgnuti stres-testovima na snijegu i ledu. Poseban fokus bio je na interakciji hardvera i softvera u segmentima pogona na sva četiri kotača, kontrole proklizavanja te općih voznih performansi, uz istovremenu validaciju funkcija ažuriranja sustava putem Interneta.

Rezultati su pokazali da softverski definirana (SDV) arhitektura radi pouzdano čak i u surovim klimatskim uvjetima i pri dinamičnim režimima vožnje. Time su stvoreni temelji za iduće razvojne faze unutar zajedničkog pothvata, ali i za pojedinačne brendove unutar Grupe. Ova arhitektura namijenjena je primarno za električna vozila na zapadnim tržištima.

Razmjena znanja

Usporedo s tehničkim testiranjima, brendovi Volkswagen grupe provode programe jačanja vlastitih softverskih kompetencija. Volkswagenov odjel za osobna vozila poslat će svoje stručnjake na obuku u RV Tech, a cilj toga je dubinsko upoznavanje s arhitekturom zajedničkog pothvata kako bi se stečeno znanje kasnije implementiralo u matične razvojne odjele u Wolfsburgu. Slične programe obuke i razmjene stručnjaka trenutačno pripremaju i marke Audi i Porsche.