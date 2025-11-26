VW u Kini može proizvesti električno vozilo za upola manju cijenu nego u Europi

Njemački automobilski div bori se za povratak dominacije na najvećem svjetskom tržištu. Zahvaljujući lokalizaciji i novim tehnologijama, Volkswagen tvrdi da sada može proizvesti električni automobil u Kini za upola manju cijenu nego u Europi

Volkswagen je objavio da je postigao značajan napredak u efikasnosti, tvrdeći da sada može proizvesti električno vozilo (EV) u potpunosti izrađeno u Kini za polovicu troškova potrebnih za istu proizvodnju drugdje. Kako prenosi Financial Times, ovaj potez dio je šire i agresivne strategije kojom se kompanija bori za povratak svog tržišnog udjela na najvećem svjetskom tržištu automobila.

Najveći europski proizvođač automobila istaknuo je kako, nakon niza strateških ulaganja u toj zemlji, po prvi put ima kapacitete razvijati nove automobile izvan Njemačke. To uključuje kompletan proces, od testiranja do implementacije novih tehnologija, poput naprednih sustava za potpomognutu vožnju.

Bolja efikasnost, niži troškovi rada...

VW priprema lansiranje oko 30 električnih modela u Kini tijekom idućih pet godina, kladeći se na lokalizirano istraživanje i razvoj. Kompanija navodi da je, u usporedbi s troškovima proizvodnje električnih vozila u Njemačkoj iz 2023. godine, trošak za određene modele u Kini smanjen za čak 50 posto. Ključni faktori ovog smanjenja leže u efikasnosti lanca opskrbe, optimiziranoj nabavi baterija, kraćim razvojnim periodima te nižim troškovima rada.

Grupa je uložila milijarde eura u svoj inovacijski centar u Hefeiju, na istoku Kine. Tamo se danas nalazi više od 100 naprednih laboratorija za testiranje softvera i hardvera, uz postrojenja za baterije i električne pogonske sklopove.

Thomas Ulbrich, tehnički direktor Volkswagenovih operacija u Kini, naglasio je važnost ovog postrojenja.

"Novi centar za istraživanje i razvoj daje našim inženjerskim timovima potpuno novu razinu integracije. Sada možemo paralelno provoditi procese validacije softvera, hardvera i kompletnog vozila, skratiti petlje odlučivanja i puno brže dovesti inovacije do zrelosti“, rekao je Ulbrich.

Prema podacima iz VW-a, razvojni ciklus za nova kineska električna vozila skraćen je za 30 posto u odnosu na tradicionalni proces koji obično traje oko 50 mjeseci. Iako je strategija prvotno opisana sloganom "u Kini, za Kinu", izvršni direktori sada razgovaraju o mogućnosti povećanja izvoza automobila proizvedenih u Kini, kao i o primjeni tamošnjih tehnoloških otkrića u svojim globalnim operacijama.

No, VW nije usamljen u ovim nastojanjima. Brojni europski proizvođači pokušavaju replicirati brzinu razvoja vozila u Kini zapošljavanjem lokalnih inženjera, suradnjom s partnerima, pa čak i rastavljanjem vozila rivala poput BYD-a kako bi učili od njih. Primjerice, Renault je postavio ambiciozne ciljeve za razvoj desetaka modela u manje od dvije godine koristeći umjetnu inteligenciju, dok njihov brend Dacia obećava brzinu razvoja od samo 16 mjeseci za novi mini auto koji će se proizvoditi u Sloveniji.

Želja za opstankom

Iako je godinama bio vodeći proizvođač automobila u Kini, VW je izgubio značajan dio tržišnog kolača pred valom inovativnih kineskih rivala. Dok njemačka grupa i dalje drži oko 20 posto tržišnog udjela za automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem, podaci konzultantske kuće Automobility pokazuju da VW trenutno nije među prvih 10 proizvođača čistih baterijskih i plug-in hibridnih automobila u Kini.

Unatoč tome, kompanija se izdvaja od ostalih zapadnih proizvođača po ozbiljnosti napora da opstane na tom tržištu, dok udio ostalih stranih brendova drastično pada. Od kraja 2022. godine, VW je uložio gotovo četiri milijarde eura u Kinu kako bi ostao konkurentan tijekom brze tranzicije zemlje na električna vozila.

Investicije su uključivale izgradnju centra u Hefeiju, ulaganje u Horizon Robotics (tvrtku iz Pekinga specijaliziranu za dizajn čipova i softver za autonomnu vožnju) te formiranje partnerstva s lokalnim izazivačem Xpengom. Ovog je mjeseca kompanija najavila i razvoj AI čipa s Horizonom za potrebe autonomne vožnje.

Ova velika ulaganja u Kini u oštrom su kontrastu s velikim rezovima radnih mjesta u njemačkim tvornicama, gdje su troškovi proizvodnje znatno viši. Prema dogovoru sa sindikatima prošle godine, proizvođač planira smanjiti broj zaposlenih u domaćim tvornicama za 35.000 u narednih pet godina, kao posljedicu slabe potražnje za automobilima u Europi.