Xiaomi u Münchenu otvorio centar za razvoj električnih automobila

Kineski Xiaomi, inače poznat po pametnim telefonima, otvorila je europski centar za istraživanje i razvoj električnih vozila, signalizirajući globalnu ekspanziju i pripremu za ulazak na europsko tržište

Xiaomi je službeno objavio otvaranje svojeg prvog europskog centra za istraživanje i razvoj električnih vozila, smještenoga u Münchenu. Ovaj potez predstavlja ključni korak u globalnoj strategiji tvrtke i njezinu nastojanju da, osim jednog od vodećih proizvođača mobitela, postane i značajan igrač u području pametne mobilnosti, odnosno električnih automobila. Odabir Münchena, jednog od europskih središta za automobilski inženjering i dizajn, dakle, nije slučajan.

Razvoj globalne inovacijske mreže

Osnivanje R&D centra, kao prvoga u Europi, dio je šire Xiaomi strategije uspostavljanja globalne inovacijske mreže. Novootvoreni centar će se fokusirati na projekte vozila visokih performansi, razvoj tehnologije električnih automobila, dizajnerske inovacije, orijentaciju prema kupcima i napredna istraživanja.

Cilj je kineske kompanije time iskoristiti europsku stručnost i ekosustav te im omogućiti izradu vozila "koja će inspirirati performansama te istovremeno zadovoljiti globalne standarde sigurnosti i kvalitete", poručili su. Otvaranje centra predstavlja i značajan korak u ostvarenju njihove dugoročne strategije "Čovjek x Automobil x Dom", koja ima za cilj stvaranje cjelovitog, povezanog ekosustava pametnih uređaja.

Dolazak na europsko tržište 2027.

Centar u Münchenu okupit će inženjere, dizajnere i istraživače koji će surađivati s globalnim timovima, a poticat će suradnju s istraživačkim institucijama i industrijskim partnerima, s ciljem ubrzanja razvoja pametnih rješenja za mobilnost i integracije ekosustava, uz rješavanje pitanja infrastrukture i etičke umjetne inteligencije.

Ovaj potez ujedno se tumači i kao priprema za službeni ulazak Xiaomijevih automobila na europsko tržište, planiran za 2027. godinu. Nakon uspješnog lansiranja modela Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Ultra i Xiaomi YU7 na kineskom tržištu, tvrtka se sada okreće Europi kao sljedećem velikom cilju, prepoznajući ovo tržište kao ključno za ostvarenje globalnih ambicija.