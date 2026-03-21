XPeng prvi put u povijesti ostvario kvartalnu dobit

Kineski proizvođač električnih vozila XPeng iznenadio je tržište objavom prve kvartalne dobiti u povijesti, potaknut rekordnom prodajom, rastućim maržama i strateškom suradnjom s Volkswagenom

Autonet.hr subota, 21. ožujka 2026. u 20:59
📷 Foto: Xpeng
Foto: Xpeng

XPeng, jedan od predvodnika kineske EV revolucije, objavio je financijske rezultate koji označavaju povijesnu prekretnicu za tvrtku. Po prvi put od osnutka, proizvođač iz Guangzhoua zabilježio je kvartalnu dobit, čime se pridružio konkurentima kao što su NIO i Li Auto u klubu profitabilnih kineskih EV startupa. Ovaj uspjeh dolazi usprkos sve intenzivnijoj konkurenciji na domaćem tržištu i signalizira sazrijevanje ne samo tvrtke, već i cijelog sektora.

Protekla godina bila je iznimno značajna za XPeng, koji je zabilježio uzastopne kvartale snažnog rasta prodaje te hrabro zakoračio u područja robotaksija i humanoidnih robota. Time tvrtka jasno pokazuje ambiciju transformacije u ono što nazivaju "fizičkom AI kompanijom".

Financijska injekcija i rekordne marže

Prema službenom izvješću, XPeng je u četvrtom tromjesečju 2025. godine ostvario neto dobit od 383,2 milijuna juana, što je ekvivalent od 55,5 milijuna američkih dolara. Riječ je o dramatičnom poboljšanju u odnosu na isti period prethodne godine, kada je zabilježen neto gubitak od 1,33 milijarde juana. Rezultat je značajno nadmašio i očekivanja analitičara, koji su predviđali gubitak od oko 200 milijuna juana. Prihodi su porasli za 38 posto na 22,25 milijardi juana, također premašivši tržišne prognoze.

Tijekom tog razdoblja, tvrtka je isporučila rekordnih 116.249 vozila. Jedan od ključnih pokazatelja uspjeha je i bruto marža, koja se popela na impresivnih 21,3 posto, u usporedbi s 14,4 posto godinu ranije. Ovaj skok pripisuje se kontinuiranom smanjenju troškova i optimizaciji proizvodnog miksa, ali i značajnim prihodima od tehničkih usluga, prvenstveno proizašlih iz strateškog partnerstva s Volkswagenom. Gledajući cijelu 2025. godinu, XPeng je znatno smanjio neto gubitak na 1,14 milijardi juana, dok su ukupni prihodi skočili za čak 88 posto, dosegnuvši 76,72 milijarde juana.

Strateški zaokret prema umjetnoj inteligenciji

Osim financijskih pokazatelja, XPeng se sve snažnije profilira kao tehnološki lider. Nedavno su predstavili svoj napredni sustav za autonomnu vožnju VLA 2.0, pokretan vlastitim čipovima, s planom za globalnu implementaciju do 2027. godine. Kompanija također cilja na lansiranje tri modela robotaksija tijekom ove godine, s početkom testiranja u Kini krajem 2026. Njihova vizija "fizičke umjetne inteligencije" obuhvaća i razvoj humanoidnih robota, za čiju su masovnu proizvodnju već započeli s izgradnjom pogona u Guangzhouu.

Ulaskom XPenga u zonu profitabilnosti, sada su sva tri vodeća kineska EV startupa (uključujući NIO i Li Auto) dokazala da mogu poslovati s pozitivnim rezultatom. To označava novu fazu na kineskom tržištu, gdje se bitka za kupce seli s isključivog "rata cijenama" na natjecanje u tehnološkim inovacijama, poput 800V arhitekture za brzo punjenje i naprednih AI sustava za pomoć u vožnji.

Unatoč sjajnom završetku godine, tvrtka je izdala opreznu prognozu za prvi kvartal 2026., očekujući isporuku između 61.000 i 66.000 vozila, što je posljedica sezonskog usporavanja tržišta. 

