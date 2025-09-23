Kakva šteta: izgorjeli sportski automobili vrijedni 1,5 milijuna dolara

Pet luksuznih automobila – dva McLarena, dvije Corvette i Audi R8 – potpuno je uništeno u požaru transportne prikolice u Chattanoogi, čime je katastrofalno prerano završen ekskluzivni reli entuzijasta

Autonet.hr utorak, 23. rujna 2025. u 05:30
📷 Chattanooga Fire Department
Chattanooga Fire Department

U američkom mjestu Lookout Valley (savezna država Tennessee) protekloga se tjedna dogodio incident u kojem je vatra uništila nekoliko luksuznih automobila. Vatrogasne postrojbe pozvane su na jednu benzinsku postaju zbog požara na vozilu, a po dolasku na mjesto događaja zatekli su transportnu prikolicu u potpunosti zahvaćenu plamenom.

Vozila uništena u požaru pripadala su sudionicima Crown Rallyja, ekskluzivnog okupljanja automobilskih entuzijasta koje se održavalo od 13. do 19. rujna na relaciji od Bostona do Atlante. Dva McLarena 720S, dvije Corvette C8 i jedan Audi R8 bili su na putu s trkaćeg dana održanog u Atlanta Motorsports Parku, što je trebalo biti posljednje poglavlje njihovog putovanja.

Brza reakcija vozača

Vozač kamiona ispričao je vatrogascima da se vozio autocestom kada ga je drugi vozač upozorio na dim koji suklja iz prikolice. Odmah se isključio s autoceste i zaustavio na parkiralištu benzinske postaje. Kad je provjerio unutrašnjost prikolice, uočio je da automobili gore te je odmah pozvao pomoć.

📷 Chattanooga Fire Department
Chattanooga Fire Department

Iako su se vatrogasci borili s vatrom na prikolici i na pet vozila u njoj, prikolica i skupocjeni teret u potpunosti su uništeni. Ukupna financijska šteta procjenjuje se na otprilike 1,5 milijuna dolara. Svaki McLaren 720S ima početnu cijenu od oko 280.000 dolara, Corvette C8 Z06 cijeni se na više od 120.000 dolara, dok cijena za Audi R8 prelazi 150.000 dolara. Uzrok požara nije poznat.

Iako službena izvješća još nisu objavljena, požari u transportnim prikolicama s egzotičnim automobilima obično proizlaze iz mehaničkih kvarova, neispravnih električnih instalacija ili neadekvatnih sustava ventilacije. Čini se da je u ovom slučaju požar izbio u sredini prikolice, što upućuje na to da je "krivac" jedan od automobila.

Do požara je možda doveo problem s električnim instalacijama ili automobil jednostavno nije bio dovoljno ohlađen prije utovara, nakon vožnje na stazi. Na trkaćoj stazi, naime, može doći do curenja ulja koje pak može kapati na vruće komponente ispušnog sustava i stvoriti rizik od požara. Zatvoreni prostor prikolica također može pridonijeti nakupljanju topline, odnosno otežati hlađenje tereta na zraku.



