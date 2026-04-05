Porsche Cayenne u nesreći prepolovljen, vozač tek lakše ozlijeđen

Stravičan udar luksuznog SUV-a u drvo rezultirao je njegovim potpunim uništenjem, no napredna sigurnosna konstrukcija vozila omogućila je vozaču da iz nesreće izađe tek s lakšim ozljedama

U američkoj saveznoj državi Georgiji dogodila se neobična prometna nesreća u kojoj je luksuzni SUV, Porsche Cayenne Coupe, nakon udarca u drvo doslovno prepolovljen. Prema informacijama lokalne policije iz Dunwoodyja, do nesreće je došlo uslijed neprilagođene brzine, što je rezultiralo silovitim udarcem koji je vozilo rastrgao na dva dijela

Dio kabine netaknut

Prednji dio vozila s vozačevim sjedalom završio je nekoliko metara dalje od stražnjeg dijela, ostavši povezan tek pokojom žicom – kao što se može vidjeti na policijskim fotografijama. Suvozačevo sjedalo također je istrgnuto iz svojih ležišta i odbačeno na kolnik. Iako su krhotine bile razasute cestom, svjedoci i službene osobe ostali su zatečeni činjenicom da je prostor oko vozačevog sjedala ostao gotovo netaknut.

Unatoč stravičnim prizorima uništenog vozila, vozač je iz nesreće izašao sa samo lakšim tjelesnim ozljedama. Policijsko izvješće naglašava kako je prostor oko vozača bio jedini dio automobila koji je nakon udarca ostao strukturalno cjelovit.

Analiza ostataka sugerira da je riječ o skupljoj varijanti modela Cayenne, vjerojatno verziji S, opremljenoj sportskim ispušnim sustavom i karbonsko-keramičkim kočnicama, cijene od preko 130.000 dolara. Stručnjaci ističu kako je ovaj incident zoran primjer učinkovitosti modernog sigurnosnog inženjeringa. Iako je Porsche u potpunosti uništen, sigurnosna ćelija oko vozača odradila je svoju funkciju, apsorbirajući energiju udarca i štiteći vitalni prostor kabine.