Vozač McLarena sletio s Autobahna i čudom prošao s lakšim ozljedama

Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je netko iz ovakve nesreće uopće izvukao živu glavu, a kamoli da je prošao tek s lakšim ozljedama. McLaren 720S spasio je glavu svojem vozaču, ali je ulogu igrala i sreća

Prošloga vikenda, kad je Europu bio zahvatio hladni val s ciklonom i dok je u okolici Münchena vladalo kišno i olujno nevrijeme, jedan je Nijemac svojim McLarenom 720S jurio Autobahnom A8. Bilo je to u subotu oko 8 sati ujutro, kad je, vozeći se prema Münchenu, uletio u zavoj prevelikom brzinom, izgubio kontrolu na kišom natopljenom kolniku te sletio s autoceste i zabio se u metalnu ogradu.

Ograda je u ovom slučaju odradila svoju zadaću, odnosno spriječila je da superautomobil odleti dalje, no zbog njegove malene visine, McLaren je završio u konačnici ispod zaštitne ograde, pri čemu je ona "ogulila" njegov stražnji kraj i velik dio kabine. Vozilo se zaustavilo pod ogradom točno prije vozačkog sjedala. Kad su na mjesto nezgode stigli lokalni vatrogasci, očekivali su tešku situaciju, međutim ubrzo su shvatili da je vozač samo lakše ozlijeđen. On je kratko pregledan na mjestu nezgode i pušten doma.

DVD Brunnthal

Fotografije posljedica nesreće otkrivaju da je sreća što je u automobilu bio sam, jer bi eventualni suvozač u svakom slučaju prošao daleko lošije. McLarenova šasija od ugljikovih vlakana očito je uspjela spasiti život vozaču, no sudbina je htjela da udar bude upravo sa suvozačke strane, gdje je struktura vozila upila energiju i značajno se deformirala. Spašavanje i vađenje zaglavljenog superautomobila snage 710 KS iz ograde potrajalo je dva sata.