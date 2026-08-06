Spider-Man "napao" vozače BMW-a reklamom na ugrađenim zaslonima

Vlasnici automobila marke BMW na 70 svjetskih tržišta od prošloga će, pa do sljedećega tjedna, na svojim infotainment zaslonima gledati reklamu za novi film. Malo je reći da time nisu oduševljeni

U kina je stigao Marvelov film Spider-Man: Novo doba, novi nastavak jedne od najuspješnijih filmskih franšiza na svijetu. U tom filmu važnu ulogu imaju vozila marke BMW, prvenstveno novi iX3, prvi model iz serije Neue Klasse te BMW limuzina serije 5. Automobili nisu prisutni samo kao vizualni rekviziti, nego su izravno utkani u radnju filma, što je rezultat suradnje njemačke autokompanije i studija Marvel.

"Guranje" reklame u kabinu

Interes javnosti za novi film iznimno je velik, što potvrđuje i podatak da je službeni najavni video postao prvi filmski trailer u povijesti koji je prikupio više od milijardu pregleda u samo četiri dana. Međutim, neki od tih pregleda nisu baš bili sasvim – namjerni. Naime, povodom premijere, BMW je od 27. srpnja do 10. kolovoza pripremio i dodatnu "funkcionalnost" u svojim automobilima na više od 70 odabranih tržišta.

Prilikom pokretanja vozila na središnjem se zaslonu pojavljuje posebna obavijest, čijim se aktiviranjem pokreće animacija posvećena Spider-Manu, praćena glazbom i prilagođenim ambijentalnim osvjetljenjem unutrašnjosti. Ovaj je dodatak aktiviran na vozilima proizvedenima nakon srpnja 2020. godine, opremljenima odgovarajućom opremom i operacijskim sustavima BMW Operating System, oznaka od 7 do X.

Unatoč "kreativnoj" ideji, dio vlasnika automobila na društvenim mrežama je izrazio veliko nezadovoljstvo. Očekivano negodovanje pojavilo se nakon što su objavljene snimke prikaza promocije na zaslonima unutar vozila, budući da nitko, tko je platio nerijetko i preko 50.000 eura za novi automobil, ne želi da mu se infotainment pretvori u platformu za prikaz reklama. Iz BMW-a su povodom niza negativnih reakcija pojasnili tek kako je animacija dio šire marketinške suradnje s filmom.