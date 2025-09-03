Audi Concept C najavljuje dizajn budućih modela i novu filozofiju marke

Predstavljen je Audi Concept C, potpuno električni sportski dvosjed koji utjelovljuje novu filozofiju dizajna marke budućnosti, koju karakteriziraju radikalna jednostavnost i tehnička preciznost

Autonet.hr srijeda, 3. rujna 2025. u 17:34

Audi je u Milanu predstavio Audi Concept C, potpuno električni sportski dvosjed koji utjelovljuje novu filozofiju dizajna marke i nudi konkretan uvid u budućnost njezinih modela. Pod sloganom "Strive for Clarity" (Težnja ka jasnoći), događaj je označio početak nove ere za tvrtku, u kojoj će fokus biti na svođenju na bitno, beskompromisnoj kvaliteti i prepoznatljivoj kombinaciji tehnologije i emocija. Ovaj konceptni automobil prvi je vjesnik budućeg serijskog modela (konceptom nasljednika modela TT) i postavlja temelje za vizualni identitet svih nadolazećih vozila s četiri prstena.

Minimalizam i preciznost

U srcu novog pristupa je, kako navodi glavni kreativni direktor Massimo Frascella, "radikalna jednostavnost". Vanjski izgled vozila definiran je čistim površinama i jednom snažnom linijom. Posebno se ističe okomiti okvir na prednjem dijelu, inspiriran nasljeđem modela Auto Union Type C iz 1936. godine, koji vozilu daje jasan identitet. Novi svjetlosni potpis, s četiri horizontalna elementa u svjetlima, definirat će vizualni identitet Audija i danju i noću. Inovacija je i električni sklopivi tvrdi krov, prvi takav u jednom roadsteru marke, koji omogućuje zadržavanje monolitnog oblika karoserije.

Unutrašnjost Concepta C slijedi istu filozofiju, osiguravajući prostor bez suvišnih elemenata koji bi ometali vozača. Arhitektonske površine i jasni geometrijski oblici stvaraju sofisticiranu atmosferu, dok su fizički upravljački elementi, izrađeni od eloksiranog aluminija, dizajnirani da pruže taktilno iskustvo s prepoznatljivim zvukom, tzv. "Audi klikom". Tehnologija je diskretno integrirana kako bi bila intuitivna, ali ne i dominantna. Primjer toga je sklopivi središnji zaslon od 10,4" koji prikazuje relevantne informacije prilagođene situaciji, bez preopterećenja korisnika.

Nova filozofija dizajna nije samo estetski, već i korporativni princip koji će oblikovati cijelu tvrtku. "Način na koji dizajniramo naša vozila način je na koji ćemo oblikovati našu tvrtku", izjavio je izvršni direktor Audija Gernot Döllner, naglasivši kako je jasnoća kompas koji će voditi Audi u budućnosti. Ovaj zaokret dio je sveobuhvatnog restrukturiranja unutar Audi Agende, pokrenute 2023. godine, koja uključuje fokusiranje na ključne proizvode, jačanje inovacija i osiguravanje konkurentnosti.

Ofenziva novih modela

Predstavljanje nove strategije prati i najveća ofenziva modela u povijesti marke. Do kraja ove godine, Audi će predstaviti više od 20 novih modela u razdoblju od 24 mjeseca, čime će pomladiti svoju cjelokupnu ponudu. Inicijativa se nastavlja i sljedeće godine, s planovima za potpuno električni ulazni model koji će se proizvoditi u Ingolstadtu od 2026. godine, kao i nove modele visokih performansi odjela Audi Sport.

Istovremeno, Audi pojačava svoje tehnološke ambicije kroz strateška partnerstva, poput onog s Rivianom, te pripremama za ulazak u Formulu 1 2026. godine. Ulazak u najprestižnije automobilističko natjecanje vidi se kao prilika za testiranje novih tehnologija i materijala u najzahtjevnijim uvjetima. Döllner je poručio kako pripreme teku punom brzinom te da će obožavatelji uskoro dobiti konkretan uvid u ono što mogu očekivati od Audija u Formuli 1.



