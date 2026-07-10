Audi najavio povratak fizičkih gumba u svoje automobile

Nakon godina dominacije golemih zaslona, Audi je potvrdio zaokret u dizajnu interijera. Tehnički šef Rouven Mohr najavljuje povratak taktilnih kontrola i prepoznatljivog Audijevog 'klika'

Autonet.hr petak, 10. srpnja 2026. u 10:10
📷 Foto: Audi
Foto: Audi

Nakon nekoliko godina u kojima su se automobilske instrumentne ploče pretvarale u tablete na kotačima, čini se da je Audi spreman ubaciti u rikverc. Njemački proizvođač automobila najavljuje kako će se njihova sljedeća generacija interijera manje oslanjati na divovske zaslone, a više na povratak taktilnih kontrola i vrhunskih materijala koji su starijim Audijevim modelima davali poseban osjećaj kvalitete. Ovo je značajan zaokret za marku koja je nekoć predvodila trend digitalizacije kabine.

Kupcima su nedostajali gumbi

Odluka predstavlja značajnu promjenu smjera jer je upravo Audi bio jedan od proizvođača koji su s oduševljenjem prihvatili kabine kojima dominiraju ekrani, usput se riješivši svojeg cijenjenog MMI okretnog kontrolera. Sada, čini se, i sami priznaju ono što su mnogi vozači, posebno na tržištima Europe, Sjeverne Amerike i Australije, odavno osjećali - kontrole koje možete pronaći bez skidanja pogleda s ceste nisu zastarjele, već su ključan element sigurnosti i ugode u vožnji.

Ovom trendu u prilog idu i najavljene promjene u sigurnosnim protokolima. Euro NCAP, europski program za ocjenu sigurnosti novih automobila, ove godine uvodi nova testiranja koja će poticati proizvođače da za osnovne funkcije poput pokazivača smjera, brisača i sirene koriste odvojene, fizičke kontrole. Ovaj potez regulatora dodatno je ubrzao promjenu razmišljanja u industriji, koja je shvatila da prebacivanje svega na zaslon osjetljiv na dodir možda nije bilo najpametnije rješenje. Kritike su se uglavnom odnosile na smanjenu praktičnost i potencijalno opasno odvraćanje pažnje vozača.

Što donosi nova filozofija?

Promjena se, ipak, neće dogoditi preko noći. Modeli koji stižu u sljedećih nekoliko godina, uključujući nove Q7 i Q9, nastavit će s trenutnom filozofijom dizajna instrumentne ploče. Ipak, i oni daju naznake smjera u kojem Audi ide, nudeći obloge od pravog kamena škriljevca, čime se naglašava ponovni fokus na autentične materijale. Rouven Mohr, tehnički direktor Audija, izjavio je za australski GoAuto da tvrtka želi da buduće kabine integriraju tehnologiju na diskretniji način, umjesto da ekrani budu glavna atrakcija.

"Audi je u prošlosti uvijek bio predvodnik u razvoju infotainmenta. Uvijek smo pokušavali kombinirati najnoviju tehnologiju iz digitalnog svijeta, ali na vrlo suptilan, dobro integriran način. U budućnosti ćemo integrirati 'Radical Next' dizajn interijera... želimo biti vrlo suptilni s veličinom zaslona i haptičkim elementima", rekao je Mohr.

Prvi modeli koji će u potpunosti utjeloviti ovu novu-staru filozofiju očekuju se tek oko 2028. godine, no neke će promjene stići i ranije. Već za modele iz 2026. godine, poput A5, Q5 i A6 e-tron, Audi planira zamijeniti klizače osjetljive na dodir na upravljačima s fizičkim kotačićima. Kako prenosi Carscoops, čini se da je tvrtka ozbiljna u svojoj namjeri.

"Vjerujemo da je dio našeg DNK-a imati i neke fizičke elemente - gumbe i okretne kotače. I svaki od njih trebao bi imati klasičan Audijev klik i osjećaj pod prstima", dodao je Mohr.

Trend koji slijede i drugi

Audi nije usamljen u ovoj promjeni kursa. Sve veći broj proizvođača automobila ponovno uvodi fizičke kontrole kao odgovor na zahtjeve kupaca i sigurnosne brige. Volkswagen, Audijeva matična tvrtka, također se obvezao vratiti više fizičkih gumba. Čak i marke poput Porschea i Hyundaija traže bolju ravnotežu između zaslona i taktilnih kontrola.

Zanimljivo je promatrati kako ključni Audijevi konkurenti pristupaju ovom problemu. BMW-ov novi panoramski iDrive kombinira zaslon od ruba do ruba vjetrobranskog stakla sa središnjim zaslonom osjetljivim na dodir, ali zadržava i poznati okretni kontroler. S druge strane, Mercedes je otišao u suprotnom smjeru, pretvarajući cijele instrumentne ploče u nekim od svojih automobila u divovske digitalne zaslone poznate kao Hyperscreen.

Ipak, valja napomenuti da Audi vjerojatno neće primjenjivati istu strategiju na svim tržištima. Očekuje se da će se u Kini, gdje kupci izrazito preferiraju velike ekrane i napredne digitalne funkcije, zadržati interijeri s dominantnijim zaslonima.

 

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