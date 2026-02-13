BMW integrirao Alpinu i kao prvi potez joj modernizirao logotip

BMW Grupa od početka godine transformira BMW Alpina u zasebnu marku, fokusirajući se na spoj visokih performansi, ručne izrade i personalizacije za najzahtjevnije kupce. Započeli su s amblemom

S prvim danom ove godine, marka Alpina, specijalizirana za modificiranje BMW-ovih modela, službeno je započela svoje djelovanje kao ekskluzivni, samostalni brend BMW Alpina, pod okriljem BMW Grupe. Inicijalna faza ove integracije strateški je usmjerena na ono što se naziva "aktivacijom" brenda, no iz BMW-a kažu da će ključni stupovi marke ostati nepromijenjeni: jedinstven balans između maksimalnih performansi i vrhunske udobnosti vožnje.

Dizajn i baština

No, prije nego što započnu s predstavljanjem novih modela, nova je krovna kompanija odlučila doraditi vizualni identitet nove marke i približiti ga onom vlastitome. Promijenili su tako amblem, za koji kažu da se sada "oslanja na povijest, ali s jasnim usmjerenjem prema budućnosti". Novi logotip, postavljen centralno na stražnjem dijelu vozila, naglašavat će neovisnu osobnost brenda unutar grupacije.

Dizajn je svjesno inspiriran asimetričnim natpisom iz 1970-ih, čime se postiže veza između tradicije i suvremene estetike, "zračeći mirom i samopouzdanjem", poručuju. Novi logotip marke redefinira klasične elemente – leptir gasa i radilicu – koji su povijesno srce Alpine. Modernizirani dizajn koristi jasnije linije i reduciranu paletu boja, u dizajnerskom potezu kakav je praktički postao standard u autoindustriji posljednjih godina.

Ručna proizvodnja

Proizvodnja vozila BMW Alpina odvijat će se u tvornicama BMW Grupe koje su u potpunosti prilagođene visokim standardima tog ekskluzivnog brenda. To uključuje rigoroznu selekciju materijala i vrhunsku zanatsku izradu. Kupcima će biti omogućeno kreiranje unikatnih automobila kroz opsežnu personalizaciju, čime se osigurava da svaki primjerak zadrži svoj prepoznatljiv i individualan karakter.

Novi i stari logotip Alpine

Kontinuitet s tradicijom osiguran je i kroz modernizaciju kultnih elemenata dizajna, poput prepoznatljive palete boja eksterijera i dizajna naplataka s 20 krakova. Unutrašnjost svih modela standardno će krasiti koža vrhunske kvalitete, dostupna u širokom rasponu boja. Uz izbor dodatnih prestižnih materijala, vlasnici mogu personalizirati svaki detalj, od najsitnijih elemenata do hrabrih estetskih rješenja.