BMW je odlučio: Električni M3 zadržava kultno ime

BMW je i službeno potvrdio - nadolazeći električni sportski sedan zvat će se M3. Prodavat će se uz benzinsku inačicu

BMW je konačno razriješio jedno od najvećih pitanja koje je okruživalo njihovu nadolazeću električnu sportsku limuzinu. Suprotno brojnim nagađanjima, prvi M3 na baterije neće nositi oznaku iM3, već će se jednostavno zvati - M3. Ovim potezom bavarski proizvođač šalje snažnu poruku da električna revolucija ne znači kraj nasljeđa, već njegovu evoluciju. Identitet M3 temelji se na performansama i dinamici vožnje, a ne na vrsti pogona koji ga pokreće.

Ime kao izjava o namjeri

Odluku da se zadrži legendarno ime potvrdio je šef BMW M odjela, Frank van Meel, tijekom Goodwood Festivala. Time se električna inačica ne pozicionira kao zasebna grana obitelji, već kao ravnopravan nasljednik duge i slavne povijesti M3 značke. Stajat će rame uz rame s novom generacijom M3 pokretanom motorom s unutarnjim izgaranjem, nudeći kupcima izbor bez kompromisa.

Dok mnogi proizvođači koriste posebne nazive kako bi razlikovali svoje električne modele, BMW je uvjeren da je suština M3 modela definirana osjećajem u vožnji, a ne zvukom motora ili načinom na koji se "toči" gorivo.

Foto: BMW

Velika snaga

Očekuje se da će električni M3, čiji se dolazak predviđa za 2027. godinu, biti najsnažniji M3 ikada proizveden. Temeljen na potpuno novoj "Neue Klasse" arhitekturi, ovaj će model koristiti pogonski sklop s četiri elektromotora, po jedan za svaki kotač. Iako teorijski potencijal ove arhitekture seže do impresivnih 1.000 kW (1.360 KS), očekuje se da će produkcijske verzije imati nešto manje, ali i dalje zapanjujuće brojke.

Govori se o početnoj snazi od oko 700 konjskih snaga za osnovni model, dok bi najjače izvedbe mogle raspolagati i s više od 1.000 konjskih snaga. Ipak, inženjeri M odjela naglašavaju da im lov na visoke brojke nije primarni cilj. Kako bi se sačuvao autentičan doživljaj, električni M3 će imati simulirane promjene stupnjeva prijenosa i zvučne sustave koji će replicirati zvukove motora, pružajući vozaču povratne informacije na koje je navikao.

Foto: BMW

Suvremeni dizajn

Izgled budućeg M dvojca već je snažno najavljen konceptom M Concept Neue Klasse, predstavljenim na utrci 24 sata Le Mansa. Koncept se temelji na oštrim linijama standardnog modela i3, ali donosi značajno agresivniji stav. Niži je, ima znatno šire blatobrane, otvor za zrak na poklopcu motora i prepoznatljiva žuta dnevna svjetla koja bi mogla postati zaštitni znak budućih M modela.

Stražnjim dijelom dominiraju razdvojeni spojler na poklopcu prtljažnika i ogroman difuzor, jasno dajući do znanja da je aerodinamika bila ključna. Iako će produkcijska verzija neizbježno biti ublažena, koncept nudi jasan smjer u kojem se dizajn kreće. Najbolja vijest za tradicionaliste jest da će i benzinski M3, pokretan blago hibridnim rednim šestocilindričnim motorom, izgledati gotovo identično. Unatoč tome što će se EV temeljiti na Neue Klasse platformi, a benzinac na ažuriranoj CLAR arhitekturi, vizualna će razlika biti minimalna.