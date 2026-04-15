Električni Twingo kao umjetničko djelo i optička varka

Suradnja Renaulta i umjetnika Joshue Videsa rezultirala je unikatnim modelom Twingo E-Tech electric, koji kroz crno-bijelu estetiku briše granice između stvarnosti i umjetničke skice

Renault nastavlja niz uspješnih suradnji sa suvremenim dizajnerima, čime promovira svoju marku i njezino bogato naslijeđe. Najnoviji projekt povjeren je američkom umjetniku Joshui Videsu, kojem je pružena potpuna sloboda u redizajnu novog modela Twingo E-Tech electric. Njegova intervencija pretvorila je ovo električno vozilo u originalno umjetničko djelo koje spaja automobilsku industriju i suvremeni vizualni izričaj.

Optička iluzija

Vides je svoj prepoznatljiv stil primijenio na karoseriju vozila, transformirajući ga u objekt koji izgleda poput skice. Njegova monokromatska estetika, nadahnuta stripovima i crtanim filmovima, koristi jasno definirane konture kako bi trodimenzionalni objekt vizualno vratio u svijet 2D ilustracije. Ovim postupkom Twingo prestaje biti samo industrijski proizvod i postaje umjetničko djelo – koje kao da je u stvarnost ispalo iz stripa.

Proces stvaranja ove instalacije odvijao se uživo u prostoru Renault Carwalka od 8. do 13. travnja. Tijekom trodnevnog rada, umjetnik je pred posjetiteljima transformirao automobil, omogućivši javnosti uvid u nastanak djela. Nakon završetka performansa, unikatni Twingo postao je središnji dio izložbe "Pop Art Car" i ostat će izložen na pariškim Elizejskim poljanama sve do 9. lipnja.

Dio umjetničke zbirke

Po završetku izlaganja na Renault Carwalku, Videsova kreacija postat će dio službene umjetničke kolekcije "Renault Fund". Ova je zbirka utemeljena prije nekoliko godina upravo s ciljem istraživanja automobila kao medija za suvremeno izražavanje. Kroz ovakve suradnje, brend nastoji istražiti granice između umjetnosti i funkcionalnih objekata, istovremeno promičući automobil kao platformu za slobodno stvaralaštvo.