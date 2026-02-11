Ferrarijev prvi električni model zvat će se Luce, a interijer mu je dizajnirao Jony Ive

Ferrari je otkrio unutrašnjost i naziv svojeg prvog potpuno električnog modela Luce, koji kombinira ekstremne performanse i snagu od 1.000 KS s taktilnim luksuzom i sasvim drugačijim dizajnom kabine

Talijanska marka već dugo najavljuje da će početi proizvoditi svoj prvi potpuno električni model, no o njemu se vrlo malo zna. Ipak, kad su objavili prve informacije, malo tko je ostao ravnodušan prema onome što su u Maranellu pripremili i možemo samo sanjati o tome kakav će biti cijeli automobil.

"iPhone iz Maranella"

Naime, ovih su dana službeno potvrdili naziv tog prvog potpuno električnog automobila – on će se zvati Ferrari Luce. Ime, koje na talijanskom jeziku znači "svjetlost", zamijenilo je radni naziv Elettrica i simbolizira novu fazu u povijesti brenda. Model će biti koncipiran kao luksuzni GT s četiri sjedala i četverim vrata, čime Ferrari cilja na segment obiteljskih automobila visokih performansi, slično postojećem modelu Purosangue, ali s potpuno novim pristupom pogonu i dizajnu. Uz ime, otkriveni su i detalji interijera, koji u potpunosti mijenjaju paradigmu dizajna u kabini automobila i donose dosad neviđenu uglađenost i stil.

Dizajn interijera rezultat je petogodišnje suradnje Ferrarija i dizajnerskog studija LoveFrom, koji vode proslavljeni bivši dizajneri Applea, Sir Jony Ive i Marc Newson. Njihov utjecaj najvidljiviji je u detaljima, gdje dominira minimalistička estetika prožeta vrhunskim materijalima poput 100% recikliranog aluminija i posebnog Corning Gorilla stakla, koje se koristi za kontrolne ploče i selektor mjenjača. Zbog te kombinacije i taktilno savršenih detalja, neki već kažu da će Ferrari Luce dizajnerski biti nešto najbliže nesuđenom Appleovom automobilu što ćemo ikad moći dobiti.

Fizičke kontrole

Iako je riječ o tehnološki najnaprednijem Ferrariju do sada, unutrašnjost se odupire trendu potpunog prelaska na zaslone osjetljive na dodir. Umjesto toga, Luce uvodi niz precizno izrađenih mehaničkih prekidača, poluga i kotačića. Svaki gumb dizajniran je kako bi pružio specifičan akustični i mehanički odziv, što je rezultat opsežnih testiranja s Ferrarijevim testnim vozačima.

Središnjim dijelom dominira višeslojni zaslon s kombinacijom digitalnih i mehaničkih instrumenata, uključujući i višenamjenski sat s fizičkim kazaljkama koji se može transformirati u kompas ili štopericu. To još jednom potvrđuje Iveovu i Newsonovu opsjednutost savršenom mehanikom ručnih satova. Još jedan istaknuti detalj je ključ, koji dolazi s žutom grafikom i logotipom marke, no kad ga se umetne u ležište u kabini, pored ručice mjenjača, taj se logotip (zaslugom e-ink zaslona) mijenja u sivu boju.

Upravljač je inspiriran klasičnim trokrakim Nardi volanima iz 1950-ih, izrađen je od "golog" aluminija s integriranim staklenim podlogama za kontrole. Na njemu se nalaze i karakteristični "manettino" selektori – lijevi za način vožnje (e-Manettino), a desni za upravljanje dinamikom vozila. Sjedala su presvučena mekom talijanskom kožom s rebrastim uzorkom, čime se odaje počast povijesnim modelima marke, dok su ostali dijelovi kabine obloženi alcantarom.

Impresivne performanse

Ispod vanjštine, čiji će konačni izgled biti otkriven u svibnju 2026. godine, krit će se pogonski sustav s četiri električna motora – po jedan za svaki kotač. Sustav razvija više od 1.000 konjskih snaga, što omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od 2,5 sekunde. Automobil će koristiti baterijski paket od 122 kWh koji mu omogućuje doseg od približno 530 kilometara prema WLTP standardu. Unatoč električnom pogonu, Ferrari naglašava da automobil neće imati umjetni zvuk motora, već će poseban audio sustav pojačavati stvarne vibracije električnih motora.

Tehničke specifikacije uključuju i 800-voltni sustav za brzo punjenje do 350 kW, aktivni ovjes te sustav upravljanja na sva četiri kotača s vektoriranjem okretnog momenta. Iako je Luce sa svojih 2.300 kilograma jedan od najtežih modela u povijesti tvrtke, inženjeri obećavaju dinamično iskustvo vožnje dostojno tradicije marke propetog konjića. Puna premijera s prikazom vanjskog dizajna i cijenama najavljena je za svibanj.