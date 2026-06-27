Klekni pa vozi: inovativni koncept koji mijenja odnos vozača i automobila

Sanrivatti je novi startup u sektoru hiperautomobila sa sjedištem u Nizozemskoj. Tvrtku je utemeljio 23-godišnji automobilski inženjer Santiago Sánchez, koji je svoju profesionalnu karijeru započeo u tvrtki Donkervoort, poznatom nizozemskom proizvođaču ogoljenih i ekstremno laganih sportskih automobila fokusiranih na stazu. Iako je riječ o mladoj tvrtki s nekonvencionalnim idejama, Sanrivatti iza sebe ima snažnu inženjersku i upravljačku strukturu sastavljenu od veterana automobilske industrije s iskustvom iz kompanija kao što su Lotus, Bentley i McLaren.

Apex Position

Ovaj je startup sada predstavio razvojni koncept pod nazivom "Apex Position", usmjeren na temeljitu promjenu odnosa između vozača i automobila. Dok su se performanse vozila kroz godine značajno razvijale, iz tvrtke ističu kako je poveznica između čovjeka i stroja ostala nepromijenjena. Sanrivatti stoga fokus usmjerava na samu arhitekturu vozačkog mjesta, polazeći od držanja tijela, linije pogleda i kontrole, gdje vozač postaje "središnja točka sustava".

Koncept se temelji na pomicanju vozača prema gore i stavljanja ga u naprijed usmjeren položaj, suprotno uobičajenom zavaljenom sjedećem položaju iza prednje osovine. Takav raspored, prema navodima tvrtke, omogućuje prošireno vidno polje te preciznije pozicioniranje vozila na stazi.

U situaciji gdje vozač leži ili kleči potrbuške, nagnut prema naprijed i doslovno opkoračuje središnji tunel vozila, oponaša se ergonomija MotoGP vozača. To značajno spušta centar mase samog vozača te omogućuje radikalno nižu liniju krova i napredniju aerodinamiku automobila. Njihovo je uvjerenje i da ovakva konfiguracija omogućuje tijelu izravnije osjećanje sila ubrzanja, kočenja i prolaska kroz zavoje, kao što je to riječ u slučaju vožnje trkaćeg motocikla.

Ideja nije ostala samo na razini teorijskih nacrta – Sanrivatti je već navodno pokrenuo testiranja na radnom prototipu. Kroz praktičan pristup tim nastoji dublje razumjeti čimbenike poput držanja, percepcije i upravljanja u stvarnim uvjetima. Projekt trenutno ulazi u drugu fazu razvoja, a o njemu se za sada ne zna mnogo. Vjerojatno će biti riječ o hibridnom ili benzinskom hiperautomobilu sa središnje smještenim motorom.