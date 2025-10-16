Kraj Teslinih futurističkih kvaka? Kina uvodi stroga pravila

Kvake na vratima automobila čine se kao bezazlen detalj. No, Tesline elektroničke, uvlačne kvake postale su simbol inovativnosti i dizajna budućnosti, a njihov su primjer slijedili i brojni drugi proizvođači. Ipak, kako piše Wired, taj se simbol sada pretvara u ozbiljan sigurnosni problem koji bi mogao dovesti do globalnih promjena u autoindustriji.

Sve je započelo kada je američka Nacionalna agencija za sigurnost u prometu (NHTSA) pokrenula istragu nad kvakama na modelu Tesla Model Y iz 2021. godine. Više od 140 potrošača prijavilo je da su se kvake zaglavile ili prestale funkcionirati, osobito prilikom kvara niskonaponskog akumulatora. U vladinim podnescima ističu se zabrinjavajući izvještaji roditelja čija su djeca ostala zarobljena u vozilima jer nisu mogla pronaći ili aktivirati mehaničko otvaranje stražnjih vrata. U najmanje četiri slučaja, vlasnici su morali razbiti prozor kako bi ušli u vlastiti automobil. Situacija je eskalirala tužbom protiv Tesle nakon što je dvoje tinejdžera smrtno stradalo u zapaljenom Cybertrucku, a njihove obitelji tvrde da su ostali zarobljeni u vozilu upravo zbog nemogućnosti otvaranja vrata.

Sada se problem seli na globalnu razinu, i to na najveće svjetsko automobilsko tržište. Kinesko Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije predložilo je nove propise koji bi izravno utjecali na dizajn kvaka. Prema prijedlogu, svaki bi automobil morao imati mehaničke kvake za otpuštanje i s vanjske i s unutarnje strane, koje bi morale biti funkcionalne bez alata čak i nakon nesreće. Pravila, čini se, idu i korak dalje te zahtijevaju da kvake imaju dovoljno prostora iza sebe kako bi ih ruka mogla čvrsto uhvatiti, što bi praktički moglo značiti kraj za popularne "skrivene" ili uvlačne kvake.

Ako se ovi propisi usvoje u predloženom obliku, mogli bi stupiti na snagu već sredinom 2027. godine. S obzirom na višegodišnje cikluse dizajna i razvoja vozila, to je za mnoge proizvođače praktički sutra. Promjena dizajna kvaka nije nimalo jednostavan zadatak. Amy Broglin-Peterson sa Sveučilišta Michigan State ističe kako u vratima vlada "problem s nekretninama". U skučenom prostoru vrata već se nalaze elektronika, zvučnici, izolacija i brojni kablovi. "Svaka promjena dizajna narušava sve ostalo", objašnjava ona, naglašavajući da bi takav redizajn mogao biti iznimno skup i kompliciran pothvat.

Ono što je započelo kao estetska odluka koja je trebala definirati budućnost automobila, sada se pretvorilo u kompleksno sigurnosno i inženjersko pitanje. Hoće li kineski propisi postati novi globalni standard, ostaje za vidjeti, no sigurno je da će autoindustrija, s Teslom na čelu, morati pronaći ravnotežu između futurističkog dizajna i temeljne sigurnosti.