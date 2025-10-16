Mercedesov zapanjujući koncept Vision Iconic redefinira luksuz

Konceptni automobil utjelovljuje novu dizajnersku filozofiju Mercedes-Benza, spajajući Art Deco stil s digitalnom budućnošću kroz potpuno redizajniranu masku, raskošan interijer i inovativne tehnologije

Autonet.hr četvrtak, 16. listopada 2025. u 17:27

Mercedes-Benz je predstavio Vision Iconic, konceptni automobil koji simbolizira ulazak te tvrtke u novu eru dizajna i tehnologije. Koncept prilično odvažnim izgledom povezuje prošlost i budućnost marke, Art Deco estetiku, napredne tehnologije i općenito ima cilj redefinirati ono što danas označava pojam luksuznog automobila.

Središnji dizajnerski element je reinterpretacija jednog od najprepoznatljivijih simbola – Mercedesove rešetke hladnjaka. Nazvana "ikoničnom maskom", ova nova prednja strana, prvi put predstavljena na potpuno električnom modelu GLC u rujnu, dizajnirana je kako bi "izrazila emociju i inteligenciju te istaknula brend u modernom automobilskom svijetu".

Ikonsko nasljeđe i digitalna moderna

Dizajn prednjeg dijela odaje počast klasičnim uspravnim rešetkama legendarnih modela poput W 108, W 111 i Mercedesa 600 Pullman. Vision Iconic donosi i kultnu zvijezdu na vrhu poklopca motora, dok skulpturalni dizajn karoserije dodatno ističe duboka crna boja visokog sjaja.

Unutrašnjost koncepta nudi pogled u budućnost u kojoj autonomna vožnja transformira automobil u luksuzni salon. Inspiriran stilom Art Decoa, interijer spaja vrhunsku izradu i ekskluzivne materijale. Središnji dio instrumentne ploče je lebdeća staklena struktura nazvana "Zeppelin", koja sadrži kombinaciju analognih i digitalnih instrumenata. Prilikom otvaranja vrata, instrumentna ploča oživljava kinematografskom animacijom nadahnutom vrhunskim kronografima, dok se zaslon proteže od jedne do druge strane kabine.

Luksuzni dojam upotpunjuju detalji poput sedefastih umetaka na vratima, ručki od poliranog mesinga te prostrane prednje klupe presvučene tamnoplavim baršunom. Pod vozila obložen je intarzijom od slame, rijetkom dekorativnom tehnikom iz 17. stoljeća koja je oživljena 1920-ih. Upravljač s četiri kraka u sredini ima staklenu kuglu unutar koje lebdi logotip marke, dodatno naglašavajući dojam elegancije i posvećenosti detaljima.

Solarna boja za punjenje

Vision Iconic nije samo dizajnerska studija, već i platforma za predstavljanje tehnologija budućnosti. Mercedes-Benz istražuje inovativne solarne module koji bi se mogli nanijeti na karoseriju poput iznimno tanke paste. Procjenjuje se da bi fotonaponska površina od 11 m2 u idealnim uvjetima mogla generirati energiju za prevaliti dodatnih 12.000 kilometara godišnje. Ovaj premaz ne sadrži rijetke metale, lako se reciklira i postiže visoku učinkovitost od 20%.

Paralelno, tvrtka razvija neuromorfno računarstvo koje oponaša rad ljudskog mozga kako bi se drastično smanjila potrošnja energije za sustave autonomne vožnje – čak do 90% u usporedbi s današnjim sustavima. Ova tehnologija omogućila bi brže i učinkovitije prepoznavanje prometnih znakova i drugih sudionika u prometu, čak i u uvjetima slabe vidljivosti. Koncept je opremljen i "steer-by-wire" sustavom upravljanja bez mehaničke veze. Uz napredni sustav poluautonomne vožnje druge razine za gradske uvjete, Mercedes-Benz predviđa i implementaciju autonomnog sustava četvrte razine.

Premijera vozila održana je na Tjednu mode u Šangaju, a popraćena je i predstavljanjem modne kolekcije inspirirane dizajnom i bojama koncepta Vision Iconic.

