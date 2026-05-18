Radikalni BMW Vision K18 je spoj Concordea i Formule 1 na dva kotača

Jedinstveni konceptualni motocikl donosi radikalan dizajn inspiriran avijacijom i tehnologijom iz Formule 1, a u središte stavlja prepoznatljivi redni motor sa šest cilindara

U kompaniji BMW Motorrad odabrali su ekskluzivni ambijent manifestacije Concorso d’Eleganza Villa d’Este na talijanskom jezeru Como kao mjesto za prvo javno predstavljanje svog novog vizionarskog koncepta. Njihov novi Vision K18 osmišljen je kao unikatni motocikl koji spaja beskompromisnu strast, visoke performanse za duge staze i snažnu vizualnu prisutnost. Prema navodima proizvođača, ovaj model redefinira putovanja na velike udaljenosti pretvarajući ih u osjetilno iskustvo.

Inspiriran brzim zrakoplovima

Srce i polazišna točka cijelog koncepta je tradicionalni redni motor sa šest cilindara obujma 1.800 kubičnih centimetara. Iako su trenutačni BMW-ovi modeli s ovim motorom pozicionirani u touring segmentu usmjerenom na udobnost, Vision K18 postavlja pogonski agregat kao potpuno vidljivu dizajnersku značajku. Proporcije motocikla podređene su motoru, a izdužena silueta i njezina linija izravno su inspirirane brzim zrakoplovima poput Concordea, što vozilu daje dinamičan izgled čak i u stanju mirovanja.

Dizajnerski jezik motocikla spaja skulpturalne, izdužene oblike s tehničkim komponentama koje namjerno prekidaju glatke površine karoserije. Arhitektura šesterocilindričnog motora vizualno je naglašena kroz šest usisnika, šest ispušnih cijevi i šest LED svjetala. Posebnost ovog vizionarskog modela čine i ručno oblikovani dijelovi karoserije, kao i hidraulički spuštajući ovjes koji dodatno ističe ekskluzivni karakter motocikla.

Radikalan unikat

Konstrukcija vozila, kao spoj tradicionalnog ručnog rada i visoke tehnologije, očituje se u aluminijskoj karoseriji s više od dva metra dugom bočnom pločom izrađenom bez šavova. Korišteni su kontrastni materijali poput aluminija i kovanih ugljičnih vlakana, dok površine svojim metalnim izgledom podsjećaju na ispušne grane klasičnih bolida Formule 1. Inženjerski karakter dodatno naglašavaju aktivno hlađeno prednje svjetlo i upečatljivi usisni sustav.

Radikalne proporcije postignute su zamjenom mjesta kućišta filtera zraka (airboxa) i spremnika goriva, što je omogućilo iznimno ravnu stražnju liniju motocikla. Nasuprot tome, stražnji dio vozila izveden je vrlo široko te je uokviren ugljičnim vlaknima u koja je smješteno šest ispušnih cijevi. Prednji dio motocikla također komunicira snagu kroz sustav usisa u kojem se zrak provodi kroz šest cijevi izravno do središnjeg filtra za zrak.

Cijeli koncept postoji tek u jednom primjerku i tako će i ostati, no iz kompanije kažu da on služi kao inspiracija za buduća serijska rješenja.