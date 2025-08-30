Škodin dizajner pokazao kako bi danas izgledao kultni model Felicia Fun
Francuski dizajner Julien Petitseigneur iskoristio je novi dizajnerski jezik 'Modern Solid' i umjetnu inteligenciju kako bi stvorio suvremenu interpretaciju jednog od najoriginalnijih Škodinih modela
Dizajneri tvrtke Škoda Auto još su jednom pronašli inspiraciju u bogatoj povijesti marke kako bi stvorili suvremenu interpretaciju legendarnog automobila. U skladu s aktualnim dizajnerskim jezikom tvrtke, poznatim kao "Modern Solid", razvili su svježu viziju pick-upa Felicia Fun, jednog od najoriginalnijih serijskih vozila koje je Škoda ikada proizvela.
Felicia Fun je automobil koji je ideju "Škode za plažu" uspješno doveo do serijske proizvodnje. "Originalni automobil bio je čista zabava. Nije se shvaćao ozbiljno i isticao se, čak i po Škodinim standardima. Za jedan opušteni sporedni projekt u slobodno vrijeme, bio je očit izbor", objasnio je dizajner Julien Petitseigneur, koji se uhvatio ovog "redizajna".
Dizajn za novo doba
On je svom projektu pristupio realistično, izbjegavajući preuveličavanje ekscentričnosti originala. Njegov koncept ima prednji kraj jasno inspiriran aktualnim električnim vozilima marke, a posebno konceptom Vision 7S. Maska je modernizirana tankim LED svjetlima u obliku slova T, motivom koji se ponavlja i na stražnjem dijelu, gdje je dizajner dodao ružičasta stražnja svjetla povezana LED trakom u stilu 1990-ih. Ružičasta boja pojavljuje se i na logotipu, zatamnjenim staklima, detaljima na kotačima i odbojnicima.
Proporcije su, međutim, u potpunosti moderne – širok stav, veliki kotači s aerodinamičkim poklopcima te kontrastni crni odbojnici, lukovi kotača i pragovi. Spojler i prednji stupovi također su u crnoj boji, stvarajući upečatljiv kontrast sa prepoznatljivom žutom bojom karoserije, koja je bila ključan dio identiteta originalnog modela.
Kreativnost uz pomoć AI
U oživljavanju svoje retro-moderne vizije, Petitseigneur je koristio i suvremene alate. "Vidio sam to kao priliku za eksperimentiranje s alatima umjetne inteligencije", objasnio je. Nakon istraživanja originalnog automobila, testirao je različite promptove u AI sustavu kako bi stvorio početne koncepte koji bi uhvatili duh originala, što mu je omogućilo brzo istraživanje mogućih smjerova.
Nakon što je bio zadovoljan rezultatima koje je generirala umjetna inteligencija, detalje je razradio ručno. "AI rezultati su uvijek prilično grubi, više nalik skicama. Primijenio sam vlastiti stil na odabrani koncept i temeljito ga doradio", pojasnio je.