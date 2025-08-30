Škodin dizajner pokazao kako bi danas izgledao kultni model Felicia Fun

Dizajneri tvrtke Škoda Auto još su jednom pronašli inspiraciju u bogatoj povijesti marke kako bi stvorili suvremenu interpretaciju legendarnog automobila. U skladu s aktualnim dizajnerskim jezikom tvrtke, poznatim kao "Modern Solid", razvili su svježu viziju pick-upa Felicia Fun, jednog od najoriginalnijih serijskih vozila koje je Škoda ikada proizvela.

Felicia Fun je automobil koji je ideju "Škode za plažu" uspješno doveo do serijske proizvodnje. "Originalni automobil bio je čista zabava. Nije se shvaćao ozbiljno i isticao se, čak i po Škodinim standardima. Za jedan opušteni sporedni projekt u slobodno vrijeme, bio je očit izbor", objasnio je dizajner Julien Petitseigneur, koji se uhvatio ovog "redizajna".

Dizajn za novo doba

On je svom projektu pristupio realistično, izbjegavajući preuveličavanje ekscentričnosti originala. Njegov koncept ima prednji kraj jasno inspiriran aktualnim električnim vozilima marke, a posebno konceptom Vision 7S. Maska je modernizirana tankim LED svjetlima u obliku slova T, motivom koji se ponavlja i na stražnjem dijelu, gdje je dizajner dodao ružičasta stražnja svjetla povezana LED trakom u stilu 1990-ih. Ružičasta boja pojavljuje se i na logotipu, zatamnjenim staklima, detaljima na kotačima i odbojnicima.

Proporcije su, međutim, u potpunosti moderne – širok stav, veliki kotači s aerodinamičkim poklopcima te kontrastni crni odbojnici, lukovi kotača i pragovi. Spojler i prednji stupovi također su u crnoj boji, stvarajući upečatljiv kontrast sa prepoznatljivom žutom bojom karoserije, koja je bila ključan dio identiteta originalnog modela.

Felicia Fun Neobični pick-up Felicia Fun proizvodila je Škoda Auto u svojoj tvornici u Kvasinyju od 1997. do 2000. godine. Baziran na standardnom Felicia pick-upu, imao je nekoliko jedinstvenih elemenata. Najznačajnija je bila klizna stražnja pregrada iza prednjih sjedala, koja je, kada se pomakne u teretni prostor, stvorila prostor za dva dodatna sjedala na otvorenom koja su se mogla prekriti platnenim krovom. Model je također imao prepoznatljiv spojler na vratima prtljažnika. Iako je bio dostupan u tri kombinacije boja, sve karoserije bile su obojane žuto – kupci su mogli birati samo između žute, zelene ili narančaste za branike, obloge blatobrana, bočne pragove, spojler i ostale detalje. Sa samo 4.216 proizvedenih jedinica, ostaje jedan od najrjeđih modernih modela Škode.

Julien Petitseigneur i originalna Felicia Fun

Kreativnost uz pomoć AI

U oživljavanju svoje retro-moderne vizije, Petitseigneur je koristio i suvremene alate. "Vidio sam to kao priliku za eksperimentiranje s alatima umjetne inteligencije", objasnio je. Nakon istraživanja originalnog automobila, testirao je različite promptove u AI sustavu kako bi stvorio početne koncepte koji bi uhvatili duh originala, što mu je omogućilo brzo istraživanje mogućih smjerova.

Nakon što je bio zadovoljan rezultatima koje je generirala umjetna inteligencija, detalje je razradio ručno. "AI rezultati su uvijek prilično grubi, više nalik skicama. Primijenio sam vlastiti stil na odabrani koncept i temeljito ga doradio", pojasnio je.