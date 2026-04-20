Umjesto više mjeseci, nekoliko minuta: General Motors ubrzava dizajn pomoću AI alata

Američka kompanija opisala je kako koristi AI za ubrzavanje radnih procesa, odrađujući višemjesečne zadatke u minutama te omogućujući dizajnerima i inženjerima veći fokus na kreativnu viziju vozila

General Motors na svojem je službenom blogu objavio priču o tome kako korištenje tehnologija umjetne inteligencije mijenja dinamiku unutar njihovih dizajnerskih studija i inženjerskih laboratorija. Tehnologija koja se nekada smatrala dalekom budućnošću, već sada je postala ključan alat za optimizaciju svakodnevnih zadataka, a procesi koji su ranije zahtijevali tjedne ili čak mjesece napornog rada, zahvaljujući novim algoritmima, sada se dovršavaju u svega – nekoliko minuta.

Sinergija čovjeka i tehnologije

Stručnjaci unutar kompanije ističu kako primarni cilj ove transformacije nije zamjena ljudskog faktora, već njegovo osnaživanje. Umjetna inteligencija se u GM-u tretira kao sredstvo za proširenje ljudske kreativnosti, omogućujući zaposlenicima da se oslobode repetitivnih tehničkih operacija i posvete inovacijama koje su presudne za razvoj vrhunskih automobila – rekli bismo, baš onako kako to i treba biti.

Bryan Styles, direktor odjela za inovacije u dizajnu i tehnološke operacije u GM-u, naglasio je kako je tvrtka usredotočena na učinkovito "jahanje na valu" umjetne inteligencije. Prema njegovim riječima, cilj im je postati predvodnik u budućnosti transporta upravo kroz pionirsku primjenu ovih alata. Umjesto da preuzme proces dizajna, AI služi kao ubrzivač procesa i vještina u kojima su ljudi već dokazano uspješni.

Klasična skica dizajnera u nekoliko trenutaka pretvara se u 3D model

Jedan od najkonkretnijih primjera ove primjene vidljiv je u transformaciji idejnih rješenja. Pod nadzorom GM-ovih dizajnera, ručno izrađene skice na papiru mogu, uz asistenciju umjetne inteligencije, u rekordnom roku postati trodimenzionalni modeli. Takav pristup omogućuje bržu vizualizaciju ideja i testiranje različitih dizajnerskih smjerova bez gubitka dragocjenog vremena na bazično modeliranje.

Ubrzavanje inovacijskih ciklusa

Osim u dizajnu, AI ima ključnu ulogu i u inženjerskim procesima gdje se koristi za rafiniranje radnih procesa. Povećana učinkovitost izravno utječe na brzinu kojom novi koncepti dolaze do faze testiranja i, u konačnici, serijske proizvodnje. Sustavi su postavljeni tako da dopunjuju vještine stručnjaka, pružajući im veću slobodu u istraživanju novih rješenja koja bi bez tehnološke potpore bila previše resursno zahtjevna.

Zaključno, poručili su da fokus ostaje na "briljantnim umovima" unutar kompanije čije se vizije sada realiziraju brže i preciznije no ikad prije, a time se postavlja i novi standard u automobilskoj industriji.