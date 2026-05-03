Želite novu Cupru jarke boje? Ne može!

Španjolski automobilski brend Cupra donio je stratešku odluku o potpunom izbacivanju jarkih boja iz svoje ponude, fokusirajući se na neutralne i mat tonove kako bi očuvao autentičnost brenda

Autonet.hr nedjelja, 3. svibnja 2026. u 05:50

Španjolska marka automobila Cupra, prije nekoliko godina izdvojena iz Seata unutar Volkswagen Grupe, donijela je stratešku odluku o trajnom napuštanju jarkih boja u svojoj paleti, potvrđeno je iz vodstva dizajnerskog odjela. Prema riječima kreativne direktorice Francesce Sangalli, marka će se u budućnosti isključivo držati sive, crne i specifičnih prigušenih tonova. Cilj odluke je izbjegavanje tržišnog konformizma i očuvanje onoga što u tvrtki nazivaju "sirovim" i prepoznatljivim identitetom.

Bez crvene i žute

Sangalli za portal Autocar ističe da bi širenje ponude na šareniji spektar boja moglo ugroziti prepoznatljivost marke, jer bi se time Cupra utopila u masovnu ponudu kakvu prakticira većina drugih proizvođača. Strategija tvrtke temelji se na uvjerenju da dizajn mora biti ključni stup Cupre, a neutralne boje s posebnim vizualnim efektima čine srž te filozofije.

U skladu s novim smjernicama, kupci u budućnosti više neće moći naručiti Cupru u crvenoj ili žutoj boji. Sangalli je bila vrlo jasna po tom pitanju, navodeći kako su takve izrazito jarke nijanse karakteristične za druge brendove s dugom tradicijom, poput Ferrarija. Cupra se ne želi natjecati u tom segmentu, smatrajući da se takva estetika ne uklapa u njihov vizualni kod.

Umjesto toga, naglasak je stavljen na mat završne obrade i specifične "uljne" premaze koji naglašavaju teksturu i oblike vozila. Primjer takvog pristupa je novi model Raval, koji će biti dostupan u bijeloj, crnoj, bakrenoj, mat sivoj, mat crnoj te biser sivoj i mat zelenoj boji – ništa od "ludoga" ili "šarenoga", dakle.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi