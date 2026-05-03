Želite novu Cupru jarke boje? Ne može!

Španjolski automobilski brend Cupra donio je stratešku odluku o potpunom izbacivanju jarkih boja iz svoje ponude, fokusirajući se na neutralne i mat tonove kako bi očuvao autentičnost brenda

Španjolska marka automobila Cupra, prije nekoliko godina izdvojena iz Seata unutar Volkswagen Grupe, donijela je stratešku odluku o trajnom napuštanju jarkih boja u svojoj paleti, potvrđeno je iz vodstva dizajnerskog odjela. Prema riječima kreativne direktorice Francesce Sangalli, marka će se u budućnosti isključivo držati sive, crne i specifičnih prigušenih tonova. Cilj odluke je izbjegavanje tržišnog konformizma i očuvanje onoga što u tvrtki nazivaju "sirovim" i prepoznatljivim identitetom.

Bez crvene i žute

Sangalli za portal Autocar ističe da bi širenje ponude na šareniji spektar boja moglo ugroziti prepoznatljivost marke, jer bi se time Cupra utopila u masovnu ponudu kakvu prakticira većina drugih proizvođača. Strategija tvrtke temelji se na uvjerenju da dizajn mora biti ključni stup Cupre, a neutralne boje s posebnim vizualnim efektima čine srž te filozofije.

U skladu s novim smjernicama, kupci u budućnosti više neće moći naručiti Cupru u crvenoj ili žutoj boji. Sangalli je bila vrlo jasna po tom pitanju, navodeći kako su takve izrazito jarke nijanse karakteristične za druge brendove s dugom tradicijom, poput Ferrarija. Cupra se ne želi natjecati u tom segmentu, smatrajući da se takva estetika ne uklapa u njihov vizualni kod.

Umjesto toga, naglasak je stavljen na mat završne obrade i specifične "uljne" premaze koji naglašavaju teksturu i oblike vozila. Primjer takvog pristupa je novi model Raval, koji će biti dostupan u bijeloj, crnoj, bakrenoj, mat sivoj, mat crnoj te biser sivoj i mat zelenoj boji – ništa od "ludoga" ili "šarenoga", dakle.