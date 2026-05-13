BYD će na Festivalu brzine u Goodwoodu nastupiti s tri marke u impresivnom izložbenom prostoru

Na ovogodišnjem Festivalu brzine u Goodwoodu, BYD nastupa s tri brenda – BYD, Denza i Yangwang, smještena u izložbenom prostoru od 2016 kvadratnih metara, najvećem ikada na tom događanju

Autonet.hr srijeda, 13. svibnja 2026. u 15:20

BYD najavljuje nastup na ovogodišnjem Festivalu brzine u Goodwoodu, koji će se održati od 9. do 12. srpnja, kao rekordan, spektakularan te s nizom premijernih događanja. Nakon dvije iznimno uspješne godine na ovom događanju, ova brzorastuća kompanija sada podiže ljestvicu na potpuno novu razinu. BYD, Denza i Yangwang zajedno će predstaviti najveći izložbeni prostor ikad izgrađen u 33‑godišnjoj povijesti Festivala, jasno naglašavajući predanost i strast kompanije BYD prema britanskoj automobilskoj publici.

Najveći izlagački booth ikad

Tijekom četverodnevnog događaja, BYD će predstaviti nove modele namijenjene globalnom i europskom tržištu. Na izložbenom prostoru nalazit će se model Yangwang U9 Xtreme. Uz njega, najavljena je jedna svjetska premijera te noviteti koje BYD i Denza prvi put predstavljaju na nacionalnoj i europskoj razini. Ovaj događaj označava ulazak brenda na britansko tržište, gdje će biti predstavljeni modeli Z9GT, BAO5 i D9.

Sva tri brenda bit će smještena u impresivnoj, suvremenoj višerazinskoj strukturi na prestižnoj lokaciji uz glavni pješački most. Prostor od 2.016 m² jasno će izražavati identitet svakog brenda, a dizajniran je kako bi posjetiteljima pružio potpuno interaktivno iskustvo, bez obzira na vremenske uvjete, poruka je iz kineske kompanije.

Posjetitelji na poligonu za terensku vožnju mogu isprobati novi pick-up BYD SHARK 6 i SUV model DENZA BAO5, a dostupna je i trgovina s proizvodima brenda.

BYD SHARK 6
Središnji dio izložbenog prostora čini tehnološka zona u kojoj se nalaze rješenja kompanije: od V2G sustava i DM-i tehnologije do FLASH punionice koja puni Blade bateriju 2.0 od 10% do 70% u pet minuta. Dostupni su i sadržaji oblikovani uz pomoć umjetne inteligencije, simulatori vožnje te robotski psi.

Stella Li, izvršna potpredsjednica, BYD, izjavila je: "Festival brzine u Goodwoodu jedan je od najuzbudljivijih događaja u automobilskom kalendaru. Željeli smo predstaviti naše brendove BYD, Denza i Yangwang na način koji priliči tako prestižnoj manifestaciji. Naš impresivni izložbeni prostor spaja identitet naših brendova s bogatom poviješću automobilizma koju Goodwood njeguje. To je savršena pozornica za svjetsku premijeru novog modela, ali i za demonstraciju raznolikosti portfelja, privlačnosti i tehnološke nadmoći BYD Grupe."

Vojvoda od Richmonda, nositelj Reda Britanskog Carstva i zamjenik kraljevskog namjesnika, utemeljitelj Festivala brzine, dodao je: "Iznimno nas raduje povratak BYD‑a na Festival brzine. Snažna prisutnost ovog brenda u potpunosti je u skladu s našom vizijom događaja. Festival brzine oduvijek je mjesto na kojem publika ima priliku upoznati najnovije automobile i tehnološke inovacije, stoga nas posebno veseli što će BYD, DENZA i YANGWANG upravo u Goodwoodu predstaviti niz noviteta za svjetsko i europsko tržište. Festival brzine u grofoviji West Sussex svake godine okuplja stotine tisuća zaljubljenika u automobilizam, a njegov snažan međunarodni doseg čini ga idealnom platformom za predstavljanje novih modela i globalnu promociju BYD Grupe."

