BYD u Goodwoodu predstavio osam novih modela i tehnološke inovacije

BYD Grupa je na ovogodišnjem Festivalu brzine u Goodwoodu predstavila osam modela svojih brendova te demonstrirala vrhunske performanse, naprednu tehnologiju punjenja i luksuzni dizajn

Ovogodišnji Festival brzine u Goodwoodu obilježen je, među ostalim, spektakularnim nastupom BYD Grupe, koja je za medije, partnere i posjetitelje pripremila bogat program. Na prestižnom imanju Goodwood House kineski je proizvođač izložio čak osam novih modela, raspoređenih u zonama First Glance i Supercar Paddock. Cjelokupnu prezentaciju zaokružio je rekordno velik izložbeni prostor koji je privukao izniman interes javnosti.

DENZA Z

Među izloženim adutima, najveću pažnju privukla je linija Z, premium marke DENZA, čiji dizajn potpisuje Wolfgang Egger. Elegantne inačice Coupe i Racing, uz prethodno predstavljeni Spider s ovogodišnjeg Salona automobila u Pekingu, demonstrirale su impresivne tehničke specifikacije. Pogon tog modela s tri elektromotora razvija snagu od 1.604 KS i 1240 Nm okretnog momenta, omogućujući Coupeu ubrzanje do stotke za 2,25 sekundi, dok radikalniji Racing s naprednom aerodinamikom istu brzinu dostiže za samo 1,96 sekundi, uz maksimalnu brzinu od 300 km/h.

Rješenja brzog punjenja

Uz ekstremne performanse, DENZA je na svom izložbenom prostoru uživo demonstrirala i revolucionarnu tehnologiju FLASH Charging, nedavno prikazanu i u Zagrebu. Posjetitelji su se kroz prezentacije modela DENZA Z Racing i shooting brakea Z9GT uvjerili u njezinu učinkovitost. Sustav omogućuje punjenje baterije od 10% do 70% u samo pet minuta, dok je na ekstremno niskim temperaturama od -30 °C za punjenje od 20% do 97% potrebno svega 12 minuta.

Izvan asfaltiranih staza, posjetitelji su mogli pratiti dinamične prezentacije robusnijih modela. Svoj europski debi ostvario je SUV DENZA BAO 5 s DMO pogonskim sklopom od 544 KS, a na zahtjevnom terenskom poligonu društvo mu je pravio i pick-up BYD SHARK. Istovremeno, u segmentu kompaktnijih vozila istaknuo se plug-in hibrid DOLPHIN G DM-i u Sunset narančastoj boji, koji s jednim punjenjem i punim spremnikom nudi domet do čak 1.040 kilometara.

Hiperautomobili i luksuzni noviteti

Luksuzni podbrend YANGWANG u Goodwoodu je pokazao tri iznimna modela, predvođena hiperautomobilom YANGWANG U9 Xtreme. Ovaj model s više od 3.000 KS drži službeni svjetski rekord za serijska vozila iz rujna 2025. godine, s postignutom brzinom od 496,22 km/h. Zahvaljujući naprednom sustavu kontrole karoserije DiSus-X, ovaj je izrazito trkaći automobil s lakoćom svladao zahtjevnu i usku brdsku stazu duku 1,86 kilometara.

Ponudu brenda YANGWANG upotpunili su tehnološki napredan SUV U8L i luksuzna limuzina U7. Iako su posjetitelji zbog suhog vremena ostali uskraćeni za demonstraciju sustava za plovidbu kroz duboku vodu modela U8L, pažnju je privukla limuzina U7. Taj je automobil u Goodwood stigao vozeći izravno iz Kine, koristeći inovativni aktivni ovjes DiSus-Z koji kinetičku energiju s neravnina pretvara u električnu energiju i vraća je u bateriju, osiguravajući iznimnu udobnost tijekom cijelog interkontinentalnog putovanja.