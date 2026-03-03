Cijene goriva probile rekorde: Evo koliko od danas koštaju benzin i dizel u Hrvastkoj

Nagli skok cijena goriva u Hrvatskoj posljedica je eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Eurosuper 95 dosegnuo je najvišu razinu u godinu dana, a dizel u posljednje dvije. Donosimo detalje novih cijena

Autonet.hr utorak, 3. ožujka 2026. u 15:28

Vozače je ovog utorka na benzinskim postajama diljem Hrvatske dočekao neugodan prizor. Nakon tjedana relativne stabilnosti, cijene goriva doživjele su značajan skok, potvrđujući strahove analitičara da će se geopolitičke napetosti s Bliskog istoka neizbježno preliti i na domaće tržište. Novi cjenici, koji su na snagu stupili 3. ožujka, donose najviše cijene benzina u posljednjih godinu dana i dizela u posljednje dvije godine, stavljajući dodatan pritisak na kućne budžete i troškove poslovanja.

Rekordne cijene na benzinskim postajama

Prema najnovijim podacima, litra osnovnog Eurosupera 95 na većini se crpki sada prodaje po cijeni od 1,46 eura, što je razina koja nije viđena u proteklih dvanaest mjeseci. Još je veći udarac za vlasnike dizelskih vozila, budući da je cijena Eurodizela skočila na 1,48 eura po litri, dosegnuvši tako najvišu vrijednost u zadnje dvije godine.

Ništa bolje nisu prošla ni premium goriva. Cijena Eurosupera 100 približila se granici od 1,90 eura, dok premium inačice Eurosupera 95 prelaze 1,57 eura po litri.

Kao i obično, vozači koji gorivo toče na postajama duž autocesta plaćaju i nekoliko centi višu cijenu. Rast je zabilježen i kod plavog dizela, čija se cijena sada kreće oko osamdeset centi, ovisno o distributeru.

Hormuški tjesnac kao okidač globalne krize

Glavni uzrok ovog cjenovnog šoka leži u snažnoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku u koji su uključeni Iran, Izrael i Sjedinjene Američke Države. Ključni trenutak koji je izazvao tektonske poremećaje na globalnom energetskom tržištu bilo je službeno zatvaranje Hormuškog tjesnaca, strateški najvažnije svjetske rute za transport nafte. Kroz ovaj uski prolaz, kako navode svjetski mediji, prolazi oko dvadeset posto ukupne globalne opskrbe naftom, kao i golem dio svjetskog ukapljenog prirodnog plina (LNG). Blokada je trenutačno podigla cijenu sirove nafte tipa Brent iznad osamdeset dolara po barelu, a posljedični rast troškova transporta i osiguranja tankera izravno se odrazio na maloprodajne cijene u Europi, pa tako i u Hrvatskoj.

Ovakav razvoj događaja označava povratak na model tjedne korekcije cijena svakog utorka, što znači da vozači mogu očekivati redovite prilagodbe sukladno kretanjima na svjetskim burzama. Analitičari upozoravaju da bi ovo mogao biti tek početak dugotrajnijeg razdoblja nestabilnosti. Svaka daljnja eskalacija na Bliskom istoku ili produljenje blokade Hormuškog tjesnaca mogla bi dovesti do novih poskupljenja već idućeg tjedna, čineći troškove života i poslovanja u potpunosti ovisnima o rješavanju globalne krize.

