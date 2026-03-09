Država zbog krize na Bliskom istoku ponovno ograničava cijene goriva u Hrvatskoj

Vlada RH donijela je hitnu Uredbu o ograničavanju cijena goriva kako bi ublažila udar globalnog rasta cijene nafte na standard građana i stabilnost gospodarstva, pa se time vraćamo na regulirane cijene

Autonet.hr ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 15:35

Vlada Republike Hrvatske donijela je danas novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, kao izravan odgovor na dramatičan rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu.

Glavni pokretač ove nestabilnosti je rat u Iranu koji je rezultirao zatvaranjem strateški ključnog Hormuškog tjesnaca. Budući da kroz taj prolaz cirkulira približno petina ukupne svjetske opskrbe naftom, cijena barela dosegnula je razinu od oko 107 dolara, što se neposredno reflektira na europsko i domaće tržište – pa će u Hrvatskoj cijene goriva ponovno biti ograničene.

Izbjegnut cjenovni šok

Vladajući ističu kako je pravodobna reakcija nužna kako bi se spriječio lančani rast troškova. Ovim mjerama, koje uključuju i izmjene uredbe o visini trošarina na energente i električnu energiju, Vlada nastoji amortizirati vanjske šokove koji bi, bez državne intervencije, doveli do drastičnog poskupljenja svih vrsta goriva na benzinskim postajama diljem zemlje – time se vraćamo na situaciju iz prijašnjih godina, kad je cijena goriva u Hrvatskoj bila regulirana. Ta je praksa ukinuta prošloga ljeta.

Podaci pokazuju da bi bez vladine intervencije cijena eurodizela od sutra iznosila 1,72 eura po litri. Nakon novih mjera, rast će biti ograničen na sedam eurocenti, pa će konačna maloprodajna cijena za građane iznositi 1,55 eura po litri. Trenutačna cijena eurodizela bez aditiva iznosi 1,48 eura, što znači da je spriječen skok od 24 eurocenta po litri koji bi se dogodio u uvjetima potpuno slobodnog tržišta.

Slična je situacija i s eurosuperom, čija je trenutačna cijena 1,46 eura po litri. Bez vladinih mjera, cijena ovog derivata skočila bi na 1,55 eura, dok će se primjenom nove Uredbe ona od sutra zadržati na razini od 1,50 eura po litri. Vladine mjere ograničit će i cijenu plavog dizela na 0,89 eura, kao i ukapljenog naftnog plina u spremnicima (na 1,70 eura) te u bocama (na 2,40 eura).

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi