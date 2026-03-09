Država zbog krize na Bliskom istoku ponovno ograničava cijene goriva u Hrvatskoj

Vlada RH donijela je hitnu Uredbu o ograničavanju cijena goriva kako bi ublažila udar globalnog rasta cijene nafte na standard građana i stabilnost gospodarstva, pa se time vraćamo na regulirane cijene

Vlada Republike Hrvatske donijela je danas novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, kao izravan odgovor na dramatičan rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu.

Glavni pokretač ove nestabilnosti je rat u Iranu koji je rezultirao zatvaranjem strateški ključnog Hormuškog tjesnaca. Budući da kroz taj prolaz cirkulira približno petina ukupne svjetske opskrbe naftom, cijena barela dosegnula je razinu od oko 107 dolara, što se neposredno reflektira na europsko i domaće tržište – pa će u Hrvatskoj cijene goriva ponovno biti ograničene.

Izbjegnut cjenovni šok

Vladajući ističu kako je pravodobna reakcija nužna kako bi se spriječio lančani rast troškova. Ovim mjerama, koje uključuju i izmjene uredbe o visini trošarina na energente i električnu energiju, Vlada nastoji amortizirati vanjske šokove koji bi, bez državne intervencije, doveli do drastičnog poskupljenja svih vrsta goriva na benzinskim postajama diljem zemlje – time se vraćamo na situaciju iz prijašnjih godina, kad je cijena goriva u Hrvatskoj bila regulirana. Ta je praksa ukinuta prošloga ljeta.

Podaci pokazuju da bi bez vladine intervencije cijena eurodizela od sutra iznosila 1,72 eura po litri. Nakon novih mjera, rast će biti ograničen na sedam eurocenti, pa će konačna maloprodajna cijena za građane iznositi 1,55 eura po litri. Trenutačna cijena eurodizela bez aditiva iznosi 1,48 eura, što znači da je spriječen skok od 24 eurocenta po litri koji bi se dogodio u uvjetima potpuno slobodnog tržišta.

Slična je situacija i s eurosuperom, čija je trenutačna cijena 1,46 eura po litri. Bez vladinih mjera, cijena ovog derivata skočila bi na 1,55 eura, dok će se primjenom nove Uredbe ona od sutra zadržati na razini od 1,50 eura po litri. Vladine mjere ograničit će i cijenu plavog dizela na 0,89 eura, kao i ukapljenog naftnog plina u spremnicima (na 1,70 eura) te u bocama (na 2,40 eura).