Formula Student Alpe Adria: Mičevac ponovno domaćin inženjerskog natjecanja

U Mičevcu se još jednom održava Formula Student Alpe Adria, jedinstveno međunarodno inženjersko natjecanje, jedino tog tipa u našoj regiji, uz sudjelovanje 60 timova te više od 1.600 studenata i mentora

Ovih dana Mičevac je središte natjecanja Formula Student Alpe Adria, koje se do subote 16. kolovoza održava na testnoj stazi Bugatti Rimac. Ovo je jedino službeno Formula Student natjecanje u regiji, a u Hrvatsku dovodi 60 timova iz Europe i Azije, s više od 1.600 studenata i mentora.

Formula Student je globalno priznata platforma koja spaja znanost, tehnologiju, obrazovanje i inovaciju. Riječ je o projektu koji potiče praktičnu primjenu teorijskog znanja i razvija vještine ključne za karijeru u inženjerstvu, automobilskoj industriji i tehnologiji. Natjecatelji će se okušati u nizu disciplina od ubrzanja, upravljivosti i izdržljivosti, do tehničkih evaluacija, poslovnih prezentacija i strateškog planiranja.

Kroz ovaj format studenti ne samo da konstruiraju i testiraju svoja vozila, već stječu iskustva u vođenju timova, donošenju inženjerskih odluka i rješavanju kompleksnih tehničkih izazova, što im pruža jedinstvenu pripremu za karijeru u industriji.

Međunarodni projekt Formule Student ujedno je i doprinos promociji Hrvatske kao destinacije izvrsnosti u području STEM-a i inovacija. Okupiti više od 1.600 talentiranih mladih ljudi iz cijelog svijeta na istom mjestu, u direktnoj interakciji s vrhunskim stručnjacima, znači stvoriti most između obrazovanja i industrije, ali i pozicionirati Hrvatsku na globalnoj karti visokih tehnologija i modernog inženjerstva – kažu organizatori.

Projekt financijski, tehnički i mentorski podržava Rimac Grupa, kroz svoje tvrtke Rimac Technology i Bugatti Rimac. Njihovi stručnjaci dijelit će znanje i iskustvo sa studentima, a tijekom natjecanja održat će i prezentacije na kojima će sudionici moći saznati više o tehnologijama koje razvijaju te o mogućnostima zapošljavanja.

"Ovo natjecanje je za nas i odlična prilika da upoznamo buduće kolege jer su mnogi naši inženjeri svoje prve korake napravili upravo ovdje. Podržavajući Formula Student Alpe Adria, ulažemo u generacije koje će sutra razvijati tehnologije koje danas možda još ne možemo ni zamisliti", izjavio je Mate Rimac, osnivač i CEO Rimac Grupe.