Formula Student Alpe Adria: Mičevac ponovno domaćin inženjerskog natjecanja

U Mičevcu se još jednom održava Formula Student Alpe Adria, jedinstveno međunarodno inženjersko natjecanje, jedino tog tipa u našoj regiji, uz sudjelovanje 60 timova te više od 1.600 studenata i mentora

Autonet.hr četvrtak, 14. kolovoza 2025. u 13:20

Ovih dana Mičevac je središte natjecanja Formula Student Alpe Adria, koje se do subote 16. kolovoza održava na testnoj stazi Bugatti Rimac. Ovo je jedino službeno Formula Student natjecanje u regiji, a u Hrvatsku dovodi 60 timova iz Europe i Azije, s više od 1.600 studenata i mentora.

Formula Student je globalno priznata platforma koja spaja znanost, tehnologiju, obrazovanje i inovaciju. Riječ je o projektu koji potiče praktičnu primjenu teorijskog znanja i razvija vještine ključne za karijeru u inženjerstvu, automobilskoj industriji i tehnologiji. Natjecatelji će se okušati u nizu disciplina od ubrzanja, upravljivosti i izdržljivosti, do tehničkih evaluacija, poslovnih prezentacija i strateškog planiranja.

Kroz ovaj format studenti ne samo da konstruiraju i testiraju svoja vozila, već stječu iskustva u vođenju timova, donošenju inženjerskih odluka i rješavanju kompleksnih tehničkih izazova, što im pruža jedinstvenu pripremu za karijeru u industriji.

Međunarodni projekt Formule Student ujedno je i doprinos promociji Hrvatske kao destinacije izvrsnosti u području STEM-a i inovacija. Okupiti više od 1.600 talentiranih mladih ljudi iz cijelog svijeta na istom mjestu, u direktnoj interakciji s vrhunskim stručnjacima, znači stvoriti most između obrazovanja i industrije, ali i pozicionirati Hrvatsku na globalnoj karti visokih tehnologija i modernog inženjerstva – kažu organizatori.

Projekt financijski, tehnički i mentorski podržava Rimac Grupa, kroz svoje tvrtke Rimac Technology i Bugatti Rimac. Njihovi stručnjaci dijelit će znanje i iskustvo sa studentima, a tijekom natjecanja održat će i prezentacije na kojima će sudionici moći saznati više o tehnologijama koje razvijaju te o mogućnostima zapošljavanja.

"Ovo natjecanje je za nas i odlična prilika da upoznamo buduće kolege jer su mnogi naši inženjeri svoje prve korake napravili upravo ovdje. Podržavajući Formula Student Alpe Adria, ulažemo u generacije koje će sutra razvijati tehnologije koje danas možda još ne možemo ni zamisliti", izjavio je Mate Rimac, osnivač i CEO Rimac Grupe.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi