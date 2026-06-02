Hrvatski autoklub obilježava 120 godina djelovanja

Jedna od najstarijih i najbrojnijih hrvatskih udruga cijelu godinu obilježit će nizom aktivnosti, čime će obilježiti značajnu obljetnicu djelovanja

Autonet.hr utorak, 2. lipnja 2026. u 21:14

Prvog dana lipnja 1906., odnosno pet godina nakon što je prvi automobil iz Beča došao u Zagreb, 14 entuzijasta i zaljubljenika u vožnju održalo je osnivačku skupštinu Prvog hrvatskog automobilnog kluba. Održana je u hotelu Royal u zagrebačkoj Ilici, čime su postavljeni temelji Hrvatskog autokluba (HAK-a). Osnivanje Prvog hrvatskog automobilnog kluba, odnosno početak lipnja time se slavi kao svojevrsni rođendan HAK-a.

Sukladno tome, ove godine HAK obilježava 120 godina kontinuiranog djelovanja, čime se svrstava među najstarije i najdugovječnije organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Udruga danas okuplja više od 235.000 članova te svakodnevno pruža informacije, pomoć i podršku vozačima diljem Hrvatske.

'Tijekom 120 godina postojanja Hrvatski autoklub kontinuirano se razvijao zajedno s prometom, tehnologijom i potrebama građana. Ono što se nije promijenilo jest naša predanost sigurnosti svih sudionika u prometu te pružanju pouzdanih informacija i pomoći na cesti. Ponosni smo na povjerenje koje uživamo među članovima i građanima te na doprinos koji desetljećima dajemo sigurnosti hrvatskih cesta', istaknuo je predsjednik Hrvatskog autokluba Ivo Bikić.

Inače, Hrvatski autoklub kao asocijaciju, čine članovi i udruženi autoklubovi. Također, na nacionalnoj razini Hrvatski autoklub je partner državnim tijelima u provedbi poslova javnih ovlasti i važan stručni oslonac u području sigurnosti cestovnog prometa. Hrvatski autoklub od 1992. godine međunarodno je priznat, kao član Svjetske automobilističke asocijacije FIA-e i drugih međunarodnih tijela u kojima ima zapaženu ulogu, i u kojima predstavlja Hrvatsku zastupajući interese naših vozača.

Već niz godine HAK je sinonim za pomoć na cesti. Naime, organizirana pomoć na cesti u Hrvatskoj započela je u kolovozu 1963. godine kada je Automoto savez Hrvatske pustio u promet prvih šest 'žutih Fića'. Taj potez označio je početak modernog sustava pomoći na cesti. Jedinstveni pozivni broj 987 uveden je 1970., a danas se koristi broj 1987. HAK svake godine domaćim i inozemnim vozačima pruži više desetaka tisuća usluga otklona kvara na licu mjesta i prijevoza vozila. Nešto kasnije, tijekom 1979. osnovan je Informativni centar, čime započinje sustavno obavještavanje javnosti o stanju na cestama.

Danas je broj 1987 jedinstveni kontakt za sve korisnike, bez obzira na to koriste li glasovni poziv ili tekstualnu poruku. Naime, lani je uvedena SMS-usluga na hitnom broju 1987, a koja ima posebnu važnost za gluhe osobe i osobe s oštećenjima sluha koje se nađu u prometnoj nezgodi, kvaru ili drugoj situaciji na cesti koja zahtijeva brzu intervenciju. Korisnici s oštećenjem sluha od sada mogu poslati SMS poruku na broj 1987, u kojoj će opisati svoju lokaciju, navesti registracijsku oznaku vozila i vrstu problema. Operateri Kontaktnog centra HAK-a bez odgode će obraditi zahtjev i osigurati pružanje tehničke pomoći na cesti.

Obilježavanje 120. obljetnice nastavit će se tijekom cijele godine kroz niz projekata, događanja i aktivnosti kojima će Hrvatski autoklub dodatno naglasiti svoju ulogu u promicanju sigurnosti cestovnog prometa, edukaciji građana i pružanju pomoći vozačima na hrvatskim cestama.

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