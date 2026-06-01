Neverom prešao 2.700 kilometara od Yorkshirea do Hrvatske

Britanski istraživač i tehnološki poduzetnik Chris Brown od Yorkshirea je Neverom stigao u Trogir stigao uoči početka Trailblazer Toura 1. lipnja

Autonet.hr ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 20:30

Kada su Rimac Automobili razvijali Neveru, ona nije bila zamišljena kao hiperautomobil s jednom namjenom: "Nevera je prvenstveno razvijena kao Hyper GT, a ne kao automobil fokusiran na vožnju na stazi", izjavio je Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe. Osmišljena je za prelazak velikih udaljenosti i stvarnu vožnju.

Prošli je tjedan vlasnik Nevere, britanski istraživač i tehnološki poduzetnik Chris Brown, prešao približno 2.700 kilometara od Harrogatea u North Yorkshireu do Trogira na dalmatinskoj obali kako bi se pridružio drugom godišnjem Rimac Trailblazer Touru.

Osam Polova nepristupačnosti

Putovanja poput ovoga nisu novost za Browna. Trenutno radi na projektu Eight Poles Project s ciljem da postane prva osoba koja je posjetila svih osam Polova nepristupačnosti na Zemlji. Polovi nepristupačnosti su koordinate na kontinentu koje su najudaljenije od oceana u svim smjerovima ili, u slučaju oceana, točke najudaljenije od kopna. Po svojoj su prirodi te točke teško dostupne.

Dosad je dosegnuo sedam od osam: Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku, Afriku, Australiju, Antarktiku te dva oceanska pola – Point Nemo u južnom Pacifiku i Sjeverni pol nepristupačnosti u Arktiku. Za svoje putovanje prema Trogiru Brown je u rutu uključio još dva seta koordinata, napravivši zaobilaske do nacionalnih točaka nepristupačnosti Belgije i Luksemburga. To su točke unutar granica svake države koje su najudaljenije od bilo kojeg mora ili granice.

Chris Brown kaže: "Uz sve ostalo čime sam se bavio, nisam imao ni približno onoliko vremena koliko sam želio za istinsko uživanje u vožnji Nevere. Zato sam, kada je stigao poziv da se pridružim Rimac timu u Hrvatskoj, odmah iskoristio priliku da provedem nekoliko tisuća kilometara za upravljačem. Ova četiri dana samo su potvrdila ono što sam već znao o Neveri – riječ je o izvanrednom postignuću. Prostrana je, tiha, udobna i omogućuje stotine kilometara između punjenja – sve što želite za dugo cestovno putovanje – dok istovremeno pruža performanse i uzbuđenje u vožnji kakve očekujete od pravog hiperautomobila. Među brojnim avanturama koje sam doživio, ovo je jedno od najupečatljivijih iskustava."

Ruta putovanja

Četverodnevna ruta vodila ga je kroz sedam zemalja. Krenuvši iz Harrogatea u zoru 28. svibnja, Brown je prešao La Manche putem LeShuttlea, a prvu noć proveo u blizini Bruxellesa. Drugog dana skrenuo je s uobičajenih ruta do belgijske točke nepristupačnosti, a zatim prema jugu u Luksemburg do njegove točke, nakon čega se ruta ponovno spojila s mrežom autocesta i završila noćenjem u gradu Rothenburg ob der Tauber u Bavarskoj.

Treći dan ruta je vodila prema jugu kroz München, u Austriju, pa zatim kroz alpske koridore prema Sloveniji, s dolaskom na Bledsko jezero gdje je proveo noć. Posljednji dan bio je nastavak prema jugu kroz Hrvatsku, prolazak kroz Zagreb i nastavak autocestom do Trogira, gdje je stigao uoči početka Trailblazers Toura 1. lipnja.

Tijekom cijelog putovanja Brown i Nevera oslanjali su se na IONITY-jevu paneuropsku mrežu brzih punionica velike snage, s obzirom na postojeće partnerstvo Rimca i IONITY-ja koje vlasnicima Nevere omogućuje osam godina besplatnog punjenja u 24 europske države. Praktični aspekti ovog putovanja potvrdili su mogućnosti Nevere na dugim relacijama. Opremljena litij-mangan-nikal baterijom kapaciteta 120 kWh, s WLTP dosegom od 490 kilometara i mogućnošću punjenja snagom od 500 kW, što omogućuje punjenje od 0 do 80 posto za 19 minuta na kompatibilnoj infrastrukturi, Nevera je napravljena za prelazak velikih udaljenosti.

Dolazak u Trogir označava početak novog poglavlja putovanja. Ondje se Brown pridružuje ostalim vlasnicima Nevere na drugom Rimac Trailblazer Touru – godišnjem okupljanju zajednice vlasnika Nevere koje je prošle godine okupilo devet automobila na četverodnevnom putovanju kroz hrvatske krajolike s završnicom u amfiteatru u Puli.

