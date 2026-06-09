Rimac okupio vlasnike Nevere na petodnevnoj turi duž dalmatinske obale

Rutra Rimac Trailblazers Toura uključivala je posjet muzeju maslinovog ulja u okolici Trogira, vožnju trajektom do Hvara te putovanje sve do Dubrovnika

Rimac Automobili zaključili su drugo izdanje Rimac Trailblazers Toura, događaja koji je ove godine okupio 10 vlasnika Nevere iz različitih dijelova svijeta na petodnevnom putovanju kroz Hrvatsku. Tura se održavala od 1. do 5. lipnja te je obuhvatila dijelove dalmatinske obale, od Trogira i Hvara do Dubrovnika.

Među sudionicima ove ture također je bio i Mate Rimac, koji se pridružio vožnji u svojoj Neveri. Na turi su sudjelovali i posebni primjerci Nevere, uključujući Neveru R Founder's Edition te Neveru Time Attack. Tvrtka ističe da je ovo ujedno bilo prvo javno cestovno pojavljivanje modela Nevera R.

Ruta je uključivala posjet muzeju maslinovog ulja u okolici Trogira, vožnju trajektom na Hvar, obilazak okolnih otoka brodom te nastavak putovanja prema jugu Dalmacije. Sudionici su tijekom puta posjetili i farmu kamenica u Malom Stonu, a događaj je završen u Dubrovniku.

Foto: Rimac

"Trenuci poput ovih, kada vidim kako se naša zajednica vlasnika okuplja kako bi uživala u automobilima koji su u jednom trenutku bili samo daleki san u mojoj glavi, zaista su posebni. San nije bio samo izgraditi hiperautomobil, već izgraditi jedan koji bi označio početak nove ere performansi i koji bi njegovi vlasnici zaista vozili i u njemu uživali. Ovo drugo izdanje Trailblazers Toura pokazuje da smo uspjeli s oba plana, uz posebnu zahvalu Chrisu Brownu koji je svojom Neverom Time Attack prevezao cijeli put iz Ujedinjenog Kraljevstva kako bi sudjelovao na turi. Upravo takva putovanja imali smo na umu kada smo stvarali Neveru", priopćio je Mate Rimac.

Trailblazers Tour inače je pokrenut 2025. godine s ciljem okupljanja zajednice vlasnika Nevere i promocije Hrvatske kao zemlje u kojoj je električni hiperautomobil razvijen i proizvodi se. Prvo izdanje okupilo je devet Nevera te je završilo u rimskom amfiteatru u Puli, dok je ovogodišnja tura proširena na pet dana i fokusirana na dalmatinsku obalu i otoke.