Mercedesova G-klasa postaje platforma za štit protiv dronova

Proizvođač automobila Mercedes-Benz i tehnološka tvrtka TYTAN Technologies potpisali su na međunarodnoj izložbi ILA 2026 memorandum o suradnji na razvoju mobilnih protudronskih sustava

Na Međunarodnoj zrakoplovno-svemirskoj izložbi ILA 2026, njemački proizvođač automobila Mercedes-Benz najavio je zaokret prema obrambenoj industriji. S minhenskom je tehnološkom kompanijom TYTAN Technologies tamo službeno potpisan sporazum kao okvir za buduću suradnju na području integracije naprednih tehnoloških aplikacija u mobilne platforme.

Tijekom izložbe partneri su predstavili i prvi prototip zajedničkog mrežnog sustava integriranog u vozilo, Mercedesovu G-klasu, koji zorno prikazuje smjerove budućeg zajedničkog razvoja i mogućnosti implementacije modularnih rješenja.

Tehnološka suverenost

Prema riječima savezne ministrice za gospodarstvo i energetiku, Katherine Reiche, trenutačni geopolitički izazovi nameću potrebu za preispitivanjem otpornosti i sigurnosti, zbog čega je ključno ciljano udruživati snage unutar industrije. Ministrica je istaknula da ova suradnja spaja inovativnu snagu vizionarskog startupa s desetljećima dugim iskustvom i izvrsnošću povijesne industrijske tvrtke. Naglasila je da takva sinergija predstavlja važan doprinos boljoj zaštiti kritične infrastrukture i dugoročnom jačanju tehnološke suverenosti Njemačke.

Izvršni direktor tvrtke TYTAN Technologies, Balázs Nagy, upozorio je na stalnu prisutnost prijetnji, navodeći svakodnevne prelete iznad njemačke i europske kritične infrastrukture. Istaknuo je da agilnost i interoperabilnost više nisu samo želje nego nužnost, te da suradnja s Mercedes-Benzom omogućuje stvaranje platforme koja se učinkovito suprotstavlja bespilotnim prijetnjama već danas, a ne tek u budućnosti.

Podjela odgovornosti

U sklopu ovog partnerstva, TYTAN Technologies preuzima odgovornost za razvoj i integraciju sustava povezanih s bespilotnim letjelicama, senzorima i misijskom tehnologijom, donoseći u projekt visoko specijaliziranu operativnu stručnost za autonomnu protuzračnu obranu i sustave za suzbijanje dronova. S druge strane, Mercedes-Benz pridonosi svojim dugogodišnjim iskustvom u razvoju, proizvodnji i skaliranju robusnih te prilagodljivih automobilskih platformi.

Potpisani Memorandum o razumijevanju postavlja temelje za procjenu primjene ovih rješenja u odabranim projektima te obuhvaća istraživanje daljnjeg razvoja i industrijskog skaliranja. Član uprave Mercedes-Benza, Michael Schiebe, potvrdio je da za njihovu kompaniju iskorak u sektor obrane predstavlja strateško polje rasta. Cjelokupna buduća provedba vodit će se strogo u skladu s relevantnim regulatornim okvirima, s posebnim naglaskom na zakonske zahtjeve u području kontrole izvoza, obrane i sigurnosti, naglasili su partneri.