Sastavite svoju Neveru uz novi Circuitmessov set za STEM edukaciju

Rimac Automobili i STEM tehnološka tvrtka CircuitMess udružili su snage na replici Nevere u mjerilu 1:18, odnosno "uradi sam" kompletu koji se uklapa u portfelj poznatog edukacijskog startupa

Hrvatska tvrtka CircuitMess, u suradnji s Rimac Automobilima, predstavila je "uradi sam" Rimac Neveru, edukacijski set namijenjen učenju robotike, elektronike i programiranja. Riječ je o funkcionalnoj replici poznatog hiperautomobila u mjerilu 1:18, koja je dizajnirana kako bi kompleksne tehnologije autonomne vožnje i električnih sustava približila široj publici. Proizvod dolazi u obliku kompleta za samostalnu montažu, čime se potiče razvoj praktičnih vještina kod korisnika svih uzrasta.

Nevera na daljinski

CircuitMess, koji je od svog osnivanja 2017. godine isporučio više od 300.000 uređaja diljem svijeta, specijaliziran je za DIY elektroničke i programerske komplete namijenjene djeci i odraslima. Model Nevere proširuje taj pristup na automobilski sektor, vodeći korisnike kroz proces sklapanja koji u minijaturi odražava ključne sustave automobila u punoj veličini.

Kroz detaljne upute, korisnici samostalno sastavljaju šasiju, instaliraju električne motore, upravljački mehanizam kontroliran servom, kotače i gume, LED prednja svjetla te Li-Po baterijski sustav – istu temeljnu tehnologiju koja pokreće samu Neveru.

Komplet nadilazi statično sklapanje. Naime, kad je gotov, model se spaja na računalo i može se programirati pomoću CircuitMessove aplikacije CircuitBlocks ili, za naprednije korisnike, u C++, što korisnicima omogućuje programiranje vlastitih pravila vožnje, prilagođavanje funkcije kontrolera ili kreiranje jedinstvenog light showa pomoću ugrađenih LED svjetala. Paket također uključuje i prilagođeni Time Attack kontroler za vožnju, koji dolazi s integriranim "Boost Mode" načinom rada za oslobađanje dodatne brzine na trkaćoj stazi.

Projekt CircuitMess Rimac Nevera predstavlja sinergiju lokalnog dizajna i globalnih trendova u edukaciji. Dok originalna Nevera ruši rekorde na stazama diljem svijeta, njezina umanjena verzija nastoji inspirirati novu generaciju inženjera i programera.

Set je dostupan kao limitirano izdanje.