Foto-likovna izložba dugogodišnjeg skupljanja auto olupina i ekološke priče

Otok Mljet - suncem okupan, morem okružen, auto olupina oslobođen nova je foto-likovna izložba udruge Zelene stope. Povod je 30 godina postojanja i djelovanja Planinarskog društva Planika Babino Polje, 21 godine PD Mljet Goveđari te 15 godina Mljetske planinarske obilaznice (MPO). Izložba se otvara u ponedjeljak, 25. svibnja u 20 sati i to u Domu kulture Zabrežje, Babino Polje. Imate je priliku razgledat do 15. kolovoza 2026. godine, a bit će predstavljeni radovi više autora na temu prirode, prostora i transformacije 'auto olupina' u umjetnički izraz.

Udrugu Zelene stope osnovao je fotograf Romeo Ibrišević, poznati zaljubljenik u prirodu, kao i u automobile. On je još prije 22 godine započeo akciju Očistimo Hrvatsku od auto olupina. U tome su mu pomogli Renault, C.I.O.S. te tadašnji specijalizirani časopisom Auto Blic. Nekoliko godina kasnije osnovana je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Zelene stope. Njezini ciljevi su očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti života društva, te prihvatljivo gospodarenje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja. DO sada je skupljeno, odnosno uklonjeno više od 16.000 olupina s mnogih hrvatskih bisera prirode: otoka Šipana, Mljeta, Lastova, Korčule, Visa, Hvara, Dugog otoka, Žirja, Lošinja. Očišćeni su i parkovi prirode Sjeverni Velebit, Žumberak, Medvednica, jezera, podmorja, uvala, rijeke… Romeo i Zelene stope su za svoj iznimno vrijedan rad osvojili i brojna priznanja, svojedobno i kao najbolji komunikacijski projekt u svijetu... Akciju su podržali i brojni poznati, pa se svoj važan doprinos dao i Ivica Kostelić.

Među autorima čija će djela posjetitelji moći vidjeti ističu se poznata imena kao što su: Antun Mateš, Milan Trenc, Milan Komljenović, Izvor Oreb, Emilija Karlavaris, Dimitrije Popović, Stephan Lupino, Branko Kovačič, Zdenko Bašić, Marijana Ivanešić, Milena Ulić, Miljenko Bengez, Korana Gajski Filipović, Nenad Opačić, Ivica Šiško, Svjetlan Junaković, Željko Prstec i Vatroslav Kuliš.