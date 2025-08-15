Toyota Prius na etanol, struju i benzin umanjuje emisije za do 90%

Toyota je u Brazilu predstavila prototip plug-in hibridnog modela Prius, koji uz benzin i struju može biti pogonjen i lokalnim resursima poput etanola, značajno smanjujući štetne emisije

Toyotina brazilska podružnica je na sajmu Fenasucro & Agrocana u brazilu predstavila prototip Prius plug-in hibrida u varijanti koju nazivaju flex. Vozilo je to koje koristi pionirsku tehnologiju sagorijevanja benzina ili etanola, uz mogućnost klasičnog punjenja baterije iz utičnice.

Višestruki pogon

Ovaj prototip dio je Toyotine strategije "multipathway" (višestruki putevi), koja istražuje različite izvore energije, sve s ciljem dekarbonizacije transporta. Prema navodima iz tvtke, Prius plug-in hibrid flex, ako se koristi s etanolom i puni električnom energijom, može smanjiti emisije CO₂ u atmosferu za čak 90%.

Koncept podrazumijeva korištenje tehnologije koja najbolje odgovara kontekstu, potrebama kupaca i infrastrukturi svake pojedine regije. U Brazilu, primjerice, takva se vozila smatraju održivom i realnom alternativom pogodnom za dekarbonizaciju, zahvaljujući primjeni lokalno proizvedenog biogoriva poput etanola. Na svom izložbenom prostoru Toyota posjetiteljima nudi priliku da se detaljnije upoznaju s tehnološkim napretkom ove tehnologije, a kao demonstraciju mogućnosti, nude i kavu posluženu izravno iz espresso aparata koji koristi električnu energiju iz izloženog Priusa.

Nedavno je Toyota najavila investiciju u Brazilu do 2030. godine, vrijednu približno 2,1 milijarde eura, za proširenje proizvodnih kapaciteta i razvoj novih rješenja mobilnosti. Dio tog iznosa namijenjen je proizvodnji dvaju novih full hybrid flex vozila, od kojih prvi, Yaris Cross, na tamošnje tržište stiže već u listopadu.

Tehnički detalji "flex" pogona nisu objavljeni, kao niti koliko su značajne preinake na postojećem motoru Priusa kako bi on mogao raditi i na etanol. U osnovnoj verziji plug-in hibridni model spaja 2-litreni četverocilindrični benzinski agregat s elektromotorom, što daje pogonski sklop ukupne snage 223 KS. Ugrađena litij-ionska baterija omogućava do 70 kilometara dosega isključivo na struju.



