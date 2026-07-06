Alpine zaključio proizvodnju modela A110 i najavio električnu budućnost

Francuski proizvođač Alpine obilježava kraj proizvodnje druge generacije legendarnog modela A110 te u Goodwoodu premijerno najavljuje potpuno električnog nasljednika, A110 FUTURE

Autonet.hr ponedjeljak, 6. srpnja 2026. u 15:47

Francuska marka Alpine zaključila je jedno veliko poglavlje svoje povijesti izlaskom posljednjeg primjerka druge generacije modela A110 s proizvodne trake. Od otvaranja pogona u Dieppeu 1969. godine, na toj je lokaciji proizvedeno više od 35.000 primjeraka modela A110. Ukupna bilanca iznosi točno 35.450 sastavljenih vozila, od čega 28.701 otpada na drugu generaciju lansiranu 2017. godine, koja je simbolizirala službeni povratak brenda na tržište sportskih automobila.

Ovaj kultni sportski automobil proizvod je specifičnog francuskog industrijskog ekosustava koji okuplja automobilsku ekspertizu unutar države, a to će biti nastavljeno i kroz nadolazeća potpuno električna vozila tvrtke, najavili su. Lokacije Le Mans i Cléon zadužene su za šasije i motore, baterije se sklapaju u Douaiju, dok se u sklopu strateških partnerstava, poput onog s Michelinom, razvijaju visokoučinkovite gume – sve, dakle, "usidreno" u Francuskoj.

"Prvi pravi električni sportski automobil"

Kao izravnu najavu sljedećeg poglavlja, Alpine je predstavio razvojni automobil treće generacije, pod nazivom Alpine A110 FUTURE. Ovo vozilo osmišljeno je za testiranje tehnologije koja će pokretati nadolazeći model te će biti središnji dio dosad najsnažnijeg predstavljanja brenda na svjetski poznatom Festivalu brzine u Goodwoodu. Posjetitelji festivala imat će priliku vidjeti ovaj razvojni model u akciji.

Treća generacija modela A110 najavljuje se ambiciozno kao "prvi pravi električni sportski automobil na svijetu", postavljen na potpuno novu platformu pod nazivom Alpine Performance Platform. Prema navodima proizvođača, nova je arhitektura projektirana tako da ostane vjerna naslijeđu brenda, ali i da performansama nadmaši najbolje današnje sportske automobile s unutarnjim izgaranjem.

Sportske karakteristike

Inženjerska rješenja na novoj platformi razvijena su s ciljem svladavanja tehničkih izazova koje donosi stvaranje autentičnog električnog sportskog automobila. Napredna aluminijska arhitektura osigurava dinamičan odziv, dok su dva baterijska paketa strateški pozicionirana kako bi se zadržao idealan omjer mase od 40 naprema 60 posto između prednje i stražnje osovine. Koristi se tehnologija integracije ćelija u paket (cell-to-pack) na naponu od 800 V s visokom gustoćom energije, čime su smanjeni i ukupna masa i vrijeme punjenja.

Pogonski sklop činit će nova stražnja dvostruka električna osovina "3-u-1" sa silicij-karbidnim inverterom koja omogućuje izniman okretni moment, visoke performanse i ultrabrzu kontrolu. Cjelokupan sustav zaokružen je ovjesom koji je u potpunosti izrađen od aluminija te novim integriranim sustavima kočenja i upravljanja. Točne performanse iz Alpinea zasad ne otkrivaju.

Više od 58% svih modela Alpinea A110 proizvedeno je u specifičnoj, prepoznatljivoj metalik plavoj boji
Više od 58% svih modela Alpinea A110 proizvedeno je u specifičnoj, prepoznatljivoj metalik plavoj boji

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