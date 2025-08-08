Američki vojni piloti vježbat će gađanje na – Cybertrucku

Ratno zrakoplovstvo pokrenulo je proces nabave dvaju "oklopljenih" Teslinih kamioneta kako bi na vojnom poligonu White Sands u njih ispaljivali projektile i proučavali kako ih efikasno uništiti

Autonet.hr petak, 8. kolovoza 2025. u 18:15

Na službenim stranicama američke vlade objavljen je javni natječaj za nabavu ukupno 33 vozila koja će njihovo Ratno zrakoplovstvo koristiti kao mete pri vježbama gađanja. U dokumentaciji se ne navode tražene marke, već samo tipovi vozila kao što su limuzine, dostavni kamioni, kamioneti i SUV-i, no za dva primjerka eksplicitno je navedeno da se traži – Teslin Cybertruck.

Kamioneti ne moraju biti u voznom stanju, ali mora ih se moći vući drugim vozilom, vjerojatno kako bi služili kao pokretne mete. Jednom nabavljeni, Cybertruckovi će biti dostavljeni do vojnog testnog poligona White Sands u Novom Meksiku, gdje se redovito testiraju rakete, projektili, bespilotne letjelice, protuzračni sustavi i ostala vojna tehnologija.

"Nabavljaju ih neprijatelji"

U dokumentaciji stoji i pojašnjenje zašto se za vojne vježbe traži upravo Cybertruck: "Provedeno je istraživanje tržišta kako bi se procijenila konkurencija Teslinom Cybertrucku, analizirajući njegov dizajn, materijale, otpornost na udarce i inovativne tehnologije. Studija je otkrila da agresivno uglati, futuristički dizajn Cybertrucka, u kombinaciji s neobojanim oklopom od nehrđajućeg čelika, jasno izdvaja vozilo od konkurenata koji se uglavnom oslanjaju na obojeni čelik ili aluminij. Uz to, njegova 48-voltna električna arhitektura pruža veću snagu i učinkovitost – značajku koju konkurencija tek počinje razvijati. Opsežna internetska pretraga i provedene konzultacije s industrijom nisu pronašle niti jedno drugo vozilo s usporedivim značajkama."

"Plan je da se određena Teslina vozila koriste za probne letove u sklopu obuke s vozilima kao metama. Na terenu je moguće da će neprijateljske snage prijeći na Tesla Cybertruckove, budući da se pokazalo da ne trpe uobičajeni opseg oštećenja nakon teških sudara. Testiranja moraju vjerno odražavati stvarne situacije. Cilj obuke je pripremiti postrojbe za operacije simuliranjem scenarija što sličnijih realnim uvjetima", kažu iz Ratnog zrakoplovstva, ne otkrivajući koje bi to, prema njihovoj procjeni, neprijateljske sile mogle početi koristiti Cybertruck na bojnom polju.

Od prvih najava Cybertruck je oglašavan kao "neprobojan" i oklopljen kamionet, daleko sigurniji od konkurenata. Neki su te tvrdnje već testirali ispaljivanjem metaka u njega, a te su značajke privukle i nekoliko policijskih postrojbi da nabave poneki primjerak. Barem jedan je tako završio u sklopu flote policije u Dubaiju, a jedan je prošle godine viđen i u vlasništvu čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji je na njega bio postavio strojnicu. Dakle – ideja o tome da se Teslin kamionet nađe na bojištu i nije tako bizarna.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

Akcija

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

78,90 € 129,00 € Akcija

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

Akcija

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

237,00 € 279,00 € Akcija

Podrška za MP3 i USB.

Akcija

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

339,00 € 399,00 € Akcija

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

Akcija

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

898,90 € 1499,00 € Akcija

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

Akcija

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

207,50 € 415,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi