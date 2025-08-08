Američki vojni piloti vježbat će gađanje na – Cybertrucku

Ratno zrakoplovstvo pokrenulo je proces nabave dvaju "oklopljenih" Teslinih kamioneta kako bi na vojnom poligonu White Sands u njih ispaljivali projektile i proučavali kako ih efikasno uništiti

Na službenim stranicama američke vlade objavljen je javni natječaj za nabavu ukupno 33 vozila koja će njihovo Ratno zrakoplovstvo koristiti kao mete pri vježbama gađanja. U dokumentaciji se ne navode tražene marke, već samo tipovi vozila kao što su limuzine, dostavni kamioni, kamioneti i SUV-i, no za dva primjerka eksplicitno je navedeno da se traži – Teslin Cybertruck.

Kamioneti ne moraju biti u voznom stanju, ali mora ih se moći vući drugim vozilom, vjerojatno kako bi služili kao pokretne mete. Jednom nabavljeni, Cybertruckovi će biti dostavljeni do vojnog testnog poligona White Sands u Novom Meksiku, gdje se redovito testiraju rakete, projektili, bespilotne letjelice, protuzračni sustavi i ostala vojna tehnologija.

"Nabavljaju ih neprijatelji"

U dokumentaciji stoji i pojašnjenje zašto se za vojne vježbe traži upravo Cybertruck: "Provedeno je istraživanje tržišta kako bi se procijenila konkurencija Teslinom Cybertrucku, analizirajući njegov dizajn, materijale, otpornost na udarce i inovativne tehnologije. Studija je otkrila da agresivno uglati, futuristički dizajn Cybertrucka, u kombinaciji s neobojanim oklopom od nehrđajućeg čelika, jasno izdvaja vozilo od konkurenata koji se uglavnom oslanjaju na obojeni čelik ili aluminij. Uz to, njegova 48-voltna električna arhitektura pruža veću snagu i učinkovitost – značajku koju konkurencija tek počinje razvijati. Opsežna internetska pretraga i provedene konzultacije s industrijom nisu pronašle niti jedno drugo vozilo s usporedivim značajkama."

"Plan je da se određena Teslina vozila koriste za probne letove u sklopu obuke s vozilima kao metama. Na terenu je moguće da će neprijateljske snage prijeći na Tesla Cybertruckove, budući da se pokazalo da ne trpe uobičajeni opseg oštećenja nakon teških sudara. Testiranja moraju vjerno odražavati stvarne situacije. Cilj obuke je pripremiti postrojbe za operacije simuliranjem scenarija što sličnijih realnim uvjetima", kažu iz Ratnog zrakoplovstva, ne otkrivajući koje bi to, prema njihovoj procjeni, neprijateljske sile mogle početi koristiti Cybertruck na bojnom polju.

Od prvih najava Cybertruck je oglašavan kao "neprobojan" i oklopljen kamionet, daleko sigurniji od konkurenata. Neki su te tvrdnje već testirali ispaljivanjem metaka u njega, a te su značajke privukle i nekoliko policijskih postrojbi da nabave poneki primjerak. Barem jedan je tako završio u sklopu flote policije u Dubaiju, a jedan je prošle godine viđen i u vlasništvu čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji je na njega bio postavio strojnicu. Dakle – ideja o tome da se Teslin kamionet nađe na bojištu i nije tako bizarna.