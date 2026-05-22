Audi A2 e-tron priprema se za jesensku premijeru

Njemački proizvođač proširit će gamu potpuno električnim ulaznim modelom u kompaktnoj klasi, čija je službena svjetska premijera zakazana za jesen 2026. godine, a sada imamo i prve službene snimke

Audi je još jednom potvrdio da će ove jeseni predstaviti novi model – A2 e-tron. Potpuno električni model u kompaktnoj klasi osmišljen je kao duhovni nasljednik istoimenog modela s početka ovog stoljeća, krasit će ga vrlo sličan oblik, a zadatak mu je "pomladiti" ponudu i omogućiti pristup električnoj mobilnosti za veći broj kupaca.

Testiranja na sjeveru

Prototip novog modela trenutačno prolazi kroz intenzivne završne faze validacije pod kamuflažom. Kako bi se osigurala svakodnevna uporabljivost i prepoznatljivo iskustvo vožnje, razvojni inženjeri testiraju vozilo u različitim okruženjima. Testni kilometri prikupljaju se u ekstremnim klimatskim zonama, unutar tehničkih laboratorija, kao i u realnim uvjetima na javnim prometnicama, što je Audi sažeo u video prilogu.

Zimska ispitivanja provode se na tajnoj lokaciji u švedskom dijelu Laponije, gdje se vozilo suočava s iznimno niskim temperaturama i snijegom pokrivenim stazama na zaleđenom jezeru. U ekstremnim uvjetima fokus inženjera usmjeren je na voznu dinamiku, ali i na ključne tehničke aspekte poput upravljanja toplinom te performansi baterije. Istodobno se usklađuju rad električnog pogona, kočionog sustava i ovjesa.

Nakon sjevernih krajeva, ispitivanja se sele na javne prometnice u njemačkoj regiji Altmühltal u Bavarskoj. Tamošnji brdoviti tereni, oštri zavoji i promjenjive cestovne površine služe za fino podešavanje sustava pomoći vozaču i ovjesa u uvjetima stvarnog prometa, čime se provjerava ponašanje automobila u svakodnevnim situacijama.

Optimizacija u tunelu

Važan dio razvoja odvija se u odjelu tehničkog razvoja u Ingolstadtu, gdje se u zračnom tunelu optimizira aerodinamika specifične linije krova modela A2 e-tron. Uz simulacije brzine vjetra do 300 km/h i korištenje rotirajuće podloge brzine do 235 km/h, stručnjaci provode precizna aeroakustička mjerenja. Cilj ovih ispitivanja je smanjenje buke vjetra, optimizacija protoka zraka i postizanje visoke toplinske stabilnosti vozila.

Proizvodnja novog A2 e-trona odvijat će se u matičnoj tvornici u Ingolstadtu. Nakon opsežne ofenzive tijekom 2024. i 2025. godine, u kojoj je predstavljeno više od 20 novih modela, Audi ističe kako u 2026. godinu ulazi s najmlađim portfeljem među izravnim konkurentima, koji sada obuhvaća modele od kompaktnih pa do luksuznih vozila visoke klase.