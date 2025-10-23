Audi Concept C legaliziran je za cestu

Potpuno električni roadster Concept C, koji već ima i odobrenje za vožnju cestom, prvi je model temeljen na četiri nova Audijeva načela dizajna – jasnoći, emocijama, tehničkoj izvrsnosti i inteligenciji

Audi je službeno prikazao Concept C, prvo na premijeri u Milanu početkom rujna, a nedugo zatim i na posebnom štandu na sajmu IAA u Münchenu. Riječ je o potpuno električnom roadsteru koji nudi najavu budućih modela marke i predstavlja novo iskustvo uređenja interijera. Ovaj koncept ujedno je i prva manifestacija nove Audijeve dizajnerske filozofije, koja se temelji na četiri ključna principa: jasnoći, emocionalnoj privlačnosti, tehničkoj izvrsnosti i inteligentnom dizajnu.

Posveta prošlosti, najava budućnosti

Nakon demo primjeraka pokazanih javnosti, nova je informacija da je Concept C dovoljno razvijen da čak posjeduje odobrenje za cestovnu uporabu. To pokazuje da je riječ ne samo o dizajnerskoj studiji već i o automobilu koji je razvijen da vozi, zadovoljava potrebne standarde i da je vrlo blizak budućem serijskom modelu.

Taj model opisan je kao potpuno električni sportski automobil iznimne vozne dinamike, koji će, poput koncepta, spajati uzbuđenje vožnje s otvorenim krovom i eleganciju tvrdog krova. Bit će to duhovni nasljednik modela TT te posveta povijesnom trkaćem automobilu Auto Union Type C.

Concept C, Type C i TT

Svojim proporcijama, površinama i detaljima, Concept C uspostavlja prepoznatljiv identitet koji će imati definirajuću ulogu u oblikovanju budućnosti Audija. Unutrašnjost vozila ističe se, prema navodima tvrtke, kvalitetnom izradom te pažljivo odabranim materijalima i bojama. Ti materijali ne samo da oblikuju prostor, već su osmišljeni da stvaraju taktilna, vizualna i emocionalna iskustva, apelirajući na sva osjetila putnika.

Naglasak je stavljen na korisničko iskustvo, pa tako u kabini postoje digitalni elementi, ali oni nisu dominantni. Naprotiv, glavninom se funkcija upravlja fizičkim tipkama s jasnim haptičkim odzivom, tzv. "Audi klikom", dok sklopivi zaslon za vozača, dijagonale 10,4", ostaje skriven dok ga se ne aktivira.