Audi najavljuje A2 e-tron kao svoj najštedljiviji "strujić" dosad

Nadolazeći kompaktni električni model Audi A2 e-tron ostvaruje preliminarnu potrošnju od 12,8 kWh/100 km uz koeficijent otpora zraka samo 0,24 i LFP bateriju s podrškom za dvosmjerno punjenje

Autonet.hr utorak, 4. kolovoza 2026. u 13:29

U sklopu priprema za skoru svjetsku premijeru, zakazanu za jesen, Audi je najavio novi A2 e-tron kao svoj najefikasniji električni automobil do sada. Prema preliminarnim WLTP mjerenjima, izvedba snage 140 kW s opcijskim paketom učinkovitosti troši svega 12,8 kWh električne energije na 100 kilometara. Audi A2 još od kraja devedesetih godina bio je prepoznatljiv po svojoj štedljivoj trolitrenoj verziji, pa novi A2 e-tron nastavlja tu tradiciju kroz učinkovitost i praktičnost kao osnovne vodilje u razvoju.

Aerodinamika je ključ

Ovoj niskoj potrošnji značajno doprinosi aerodinamični dizajn karoserije s koeficijentom otpora zraka od samo 0,24, što je najbolji rezultat među kompaktnim modelima te marke. Pri brzinama od 100 km/h i većima, otpor zraka zaslužan je za više od polovice ukupne potrošnje energije. Zaobljeni prednji dio, padajuća linija krova i oštro definiran stražnji dio smanjuju otpor u usporedbi s konvencionalnim modelima, dok zračne zavjese, manji razmaci u lukovima kotača i aktivni usisnik hladnog zraka smanjuju potrošnju za do 0,9 kWh/100 km. Aktivni usisnik, pojašnjavaju, ostaje zatvoren tijekom vožnje, a otvara se pri punjenju, naglim ubrzanjima ili visokim ljetnim temperaturama.

Poboljšani pogonski sustav učinkovitiji je do 10% u odnosu na ranije tehnologije. Unaprijeđeni sinkroni motor s trajnim magnetima koristi poluvodiče od silicijeva karbida, čime se gubici preklapanja pod djelomičnim opterećenjem smanjuju, dok promjenjiva frekvencija preklapanja štedi do 20 W. Dodatno, tanji limovi statora smanjuju gubitke, dok prebacivanje namota iz zvjezdaste u "delta" konfiguraciju čini rad elektromotora još učinkovitijim. Novi sustav prijenosa s uljem niskog trenja i prijenosnim omjerom 10,2:1 smanjuje brzinu vrtnje motora pri višim brzinama vožnje.

Napredna baterijska tehnologija

Model snage 140 kW opremljen je litij-željezo-fosfatnom (LFP) baterijom kapaciteta 61 kWh u "cell-to-pack" izvedbi, gdje su ćelije spojene izravno u kućište. Ova tehnologija omogućuje veću gustoću energije, ne zahtijeva rijetke zemljane elemente i sporije stari, pa se baterija u svakodnevnoj uporabi može puniti do 100% kapaciteta. K tome, ona zadržava visok napon i konzistentne performanse čak i kada joj se razina napunjenosti smanji.

Učinkovitost punjenja na zidnom punjaču doseže 89,6% zahvaljujući prilagođenoj strategiji hlađenja i preciznom algoritmu koji procjenjuje stanje napunjenosti i zdravlja baterije. Audi A2 e-tron podržava i dvosmjerno punjenje kroz sustave Vehicle-to-Load za napajanje vanjskih uređaja te Vehicle-to-Home za korištenje automobila kao spremnika energije za kućanstvo.

Sve navedeno iz Audija su popratili i s nekoliko novih fotografija kamufliranog modela A2 e-tron te nizom tehničkih ilustracija opisanih aerodinamičkih rješenja.

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