Audi osvježio Q4 e-tron, od sljedećeg mjeseca je i na našem tržištu

Najprodavaniji Audijev električni SUV donosi povećani doseg do 592 kilometra, Vehicle-to-Home tehnologiju te potpuno redizajniranu digitalnu unutrašnjost s integriranim ChatGPT-jem

Autonet.hr četvrtak, 30. travnja 2026. u 06:00

Audi je, gotovo istodobno s najavom gašenja proizvodnje ulaznih modela na fosilna goriva, najavio značajnu nadogradnju svog najprodavanijeg električnog modela, Q4 e-tron, koji u novom izdanju postaje još funkcionalniji i tehnološki napredniji. Uz osvježeni vanjski dizajn, koji karakteriziraju izoštrene linije i novi svjetlosni potpisi, model donosi poboljšanja u ključnim segmentima električne mobilnosti – dosegu, snazi punjenja i digitalnom iskustvu.

Veća snaga i doseg

Jedna od najznačajnijih inovacija je uvođenje dvosmjernog punjenja, čime Q4 e-tron postaje prvi Audijev model s ovom funkcijom. Zahvaljujući sustavu Vehicle-to-Load (V2L), korisnici mogu napajati vanjske uređaje poput e-bicikala izravno iz vozila. Dodatno, na odabranim tržištima poput Njemačke i Austrije, funkcija Vehicle-to-Home (V2H) omogućuje vozilu da služi kao kućni sustav za pohranu energije, čime se može optimizirati potrošnja električne energije dobivene iz fotonaponskih sustava.

Unapređenja pogonskog sustava glavni su adut osvježenih modela. Model Q4 Sportback e-tron performance sada nudi doseg do 592 kilometra zahvaljujući učinkovitijem elektromotoru, dok je kod quattro modela maksimalna snaga DC punjenja povećana na 185 kW. To omogućuje punjenje baterije od 10 do 80 posto kapaciteta za svega 27 minuta. Praktičnost je dodatno povećana kod modela s pogonom na sve kotače, čiji je kapacitet vuče prikolice narastao na 1.800 kilograma.

Novi Q4 e-tron dolazi s dvije opcije baterija, kapaciteta 63 kWh i 82 kWh bruto. Uvedena je i mogućnost predkondicioniranja baterije radi postizanja optimalnih performansi punjenja, čak i u uvjetima kad nije aktivirana navigacijska ruta. Prtljažnik osnovnog volumena od 515 litara se preklapanjem sjedala proširuje na 1.487 litara, a tu je i serijski električni poklopac prtljažnika.

Digitalizacija kabine

Unutrašnjost je doživjela potpunu transformaciju kroz koncept "digitalne pozornice". Središnjim dijelom dominira panoramski zaslon s 11,9-inčnim virtualnim kokpitom i 12,8-inčnim MMI dodirnim zaslonom. Novitet je i opcijski zaslon za suvozača dijagonale 12". Infotainment sustav sada uključuje Audi assistant i integraciju ChatGPT-a, što putnicima omogućuje interakciju s vozilom prirodnim govorom te upravljanje funkcijama glasovnim naredbama.

Estetski i sigurnosni napredak vidljiv je i na sustavima osvjetljenja. Prednja digitalna LED dnevna svjetla omogućuju odabir različitih svjetlosnih potpisa putem MMI sustava, dok druga generacija digitalnih OLED stražnjih svjetala podiže razinu sigurnosti i prepoznatljivosti na cesti. Uz novu središnju konzolu i hlađenu površinu za bežično punjenje mobilnih uređaja, Audi kaže da novi Q4 e-tron pruža ugodno okruženje u kabini prilagođeno zahtjevima digitalnog doba.

Cijene i dostupnost

Novi modeli bit će dostupni za narudžbu u Europi tijekom svibnja, dok se prve isporuke očekuju tijekom ljeta. Na njemačkom tržištu, početna cijena za Audi Q4 SUV e-tron s manjom baterijom od 63 kWh iznosi 47.500 eura, dok Sportback varijanta s istom baterijom kreće od 49.450 eura. Za modele s većom baterijom od 82 kWh, početne cijene iznose 53.500 eura za SUV verziju, odnosno 55.450 eura za Sportback izvedbu. Prema najavama, dolazak unaprijeđenih modela na hrvatsko tržište očekuje se također tijekom svibnja, kada će biti definirane i lokalne cijene.

