Automobili su zamijenili konje, a VW smatra da bi EV-ovi mogli isto učiniti benzincima

Martin Sander iz Volkswagena tvrdi da će do 2035. svega 3 do 5 posto kupaca biti zainteresirano za kupnju vozila s klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem

Jedan od najutjecajnijih članova uprave Volkswagena smatra da bi automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem jednog dana mogli postati jednako rijetki kao što su danas konji.

Kako prenosi Auto Express, Martin Sander, član uprave Volkswagena zadužen za prodaju, marketing i postprodajne usluge, tvrdi da proizvođači automobila trebaju više raditi na promicanju prednosti električnih vozila, umjesto da se rasprava fokusira na zabrane motora s unutarnjim izgaranjem.

„Danas pogledam kroz prozor i ne vidim mnogo konja, uglavnom su to automobili. Zato ne volim raspravu o zabrani motora s unutarnjim izgaranjem. Svi govore samo o tome. Kako ćete uvjeriti kupce da prihvate novu tehnologiju ako samo govorite o datumu nakon kojeg više neće smjeti koristiti vozila na koja su navikli desetljećima”, pita se Sanders.

Prema njegovim riječima, veći broj kupaca mogao bi se odlučiti za električne automobile ako se uklone prepreke poput nedovoljno razvijene infrastrukture za punjenje te visokih troškova energije. Također, smatra da bi interes za automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem mogao značajno pasti tijekom sljedećeg desetljeća, ako se, naravno, ispune uvjeti vezani prije svega uz infrastrukturu. Štoviše, Sander tvrdi da će do 2035. godine svega 3 do 5 posto kupaca biti zainteresirano za kupnju vozila s klasičnim motorima.

No, zanimljivo je da Volkswagen, unatoč ubrzanoj elektrifikaciji u Europi, zasad ne planira na europsko tržište dovesti električna vozila s produživačem dosega (range extender) koja već prodaje u Kini. Iz tvrtke smatraju da potražnja za takvim pogonskim sustavom u Europi neće biti dovoljno velika.