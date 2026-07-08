Baterije električnih vozila traju puno dulje nego što mislite

Najnoviji podaci pokazuju da EV baterije u prosjeku zadržavaju 95 posto kapaciteta nakon pet godina. Iako strah od skupih zamjena i dalje postoji, stvarna potreba za njima drastično je pala zahvaljujući tehnološkom napretku

Jedan od najvećih strahova koji potencijalne kupce odvraća od prelaska na električna vozila jest dugovječnost baterije i visoki troškovi njezine zamjene. Godinama se provlačio mit da baterije nakon nekoliko godina korištenja postaju gotovo neupotrebljive, pretvarajući automobil u skupi uteg za papir. Međutim, najnoviji podaci iz stvarnog svijeta pokazuju ne samo da je taj strah neopravdan, već i da moderne baterije nadmašuju sva prvotna očekivanja proizvođača.

Nije tako strašno

Nova studija tvrtke za analizu baterija Recurrent otkrila je da prosječno električno vozilo zadržava čak 95 posto svog izvornog kapaciteta i dosega nakon pet godina na cesti. Podaci prikupljeni s više od 30.000 električnih vozila pokazuju da je degradacija znatno sporija nego što se ranije mislilo, pri čemu automobili nakon tri godine zadržavaju 97 posto izvornog dosega.

Rani proizvođači električnih vozila bili su zabrinuti da će baterijski paketi degradirati do točke kada će zamjena biti neizbježna i česta. Stvarnost je, srećom, potpuno drugačija. Napredak u kemiji baterija, sofisticirani sustavi za upravljanje toplinom i pametan softver vozila dramatično su poboljšali dugovječnost. Stopa zamjene baterija strmoglavo je pala - dok je za vozila proizvedena između 2011. i 2016. godine otprilike jedno od 12 vozila trebalo novu bateriju, za modele proizvedene od 2022. nadalje taj je broj pao na 0,3 posto.

Mitovi o punjenju i stvarni utjecaj na bateriju

Jedna od čestih briga vlasnika odnosi se na utjecaj brzog punjenja na zdravlje baterije. Iako je istina da često korištenje brzih DC punjača može neznatno ubrzati degradaciju u usporedbi s redovitim, sporijim AC punjenjem kod kuće, razlika je manja nego što se misli. Podaci tvrtke Geotab pokazuju da baterije koje se često pune na brzim punjačima i dalje zadržavaju oko 89,7 posto svog izvornog kapaciteta nakon nekoliko godina, dok one punjene sporije zadržavaju tek nešto više, oko 94,9 posto. Moderni sustavi upravljanja baterijom (BMS) učinkovito štite ćelije od prekomjernog stresa tijekom brzog punjenja.

Za optimalno zdravlje baterije stručnjaci preporučuju održavanje razine napunjenosti između 20 i 80 posto kapaciteta. Punjenje do 100 posto i pražnjenje do nule stvara veći stres na kemiju baterije i dugoročno može ubrzati njezino starenje. Naravno, na degradaciju utječu i drugi čimbenici poput ekstremnih temperatura, zbog čega su sustavi za grijanje i hlađenje baterije ključni, kao i agresivan stil vožnje s naglim ubrzanjima.

Problem povjerenja i rastuće tržište rabljenih vozila

Unatoč svim pozitivnim podacima, povjerenje potrošača i dalje je na niskoj razini. Istraživanje koje je AutoPacific proveo 2025. godine pokazalo je da strah od skupih zamjena baterija ostaje vodeći razlog zašto mnogi kupci u SAD-u i dalje izbjegavaju električna vozila. Troškovi zamjene cijelog paketa, iako rijetko potrebni, mogu se kretati od 5.000 do preko 20.000 eura, ovisno o modelu. Ipak, sve češća je praksa zamjene samo pojedinačnih neispravnih modula unutar paketa, što značajno smanjuje trošak popravka.

Kako tržište električnih vozila sazrijeva, tako raste i ponuda rabljenih modela. Upravo tu transparentnost o stanju baterije postaje ključan faktor. Kupac rabljenog vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem zna što gledati, no kod električnog automobila najvažnija komponenta je "crna kutija". Zbog toga je iznimno važno da se rabljena električna vozila oglašavaju s jasnim i transparentnim certifikatom o zdravlju baterije (SoH - State of Health). Anketa koju je provela tvrtka Startline finance još 2025. otkrila je da čak devet od deset trgovaca rabljenim automobilima smatra da je sektoru potrebna standardizirana shema za testiranje zdravlja baterija. Čak 78 posto njih vjeruje da je stanje baterije ključan faktor za većinu kupaca.