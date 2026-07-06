Bentley otkrio naziv svojeg prvog 'strujića'

Nakon godina iščekivanja, Bentley je službeno potvrdio ime svog prvog električnog vozila. Torcal stiže u rujnu, a dijelit će platformu s Porscheom i nuditi brutalne performanse uz prepoznatljivi luksuz

Nakon dugog niza godina ispunjenih konceptima, špijunskim fotografijama i promjenjivim planovima o elektrifikaciji, Bentley je napokon dao ime svom prvom serijskom električnom vozilu - Torcal.

Naime, Torcal će svoju javnu premijeru imati 23. rujna u Londonu i time otvoriti potpuno novo poglavlje za legendarni britanski brend. Ovaj model predstavlja četvrtu samostalnu liniju u ponudi, pridružujući se modelima Continental GT, Flying Spur i Bentayga te će biti jedini potpuno električni automobil u njihovoj gami.

Ime inspirirano prirodom i snagom

Kao što je to već tradicija s modelima Bentayga, Bacalar i Batur, i Torcal svoje ime duguje poznatoj prirodnoj znamenitosti. Ovog puta inspiracija je pronađena u El Torcal de Antequera, prirodnom rezervatu na jugu Španjolske poznatom po vapnenačkim formacijama.

Iz Bentleyja ističu i drugu simboliku imena, koja seže sve do latinske riječi torquere, što znači "uvijati", a koja je korijen moderne riječi za okretni moment (torque). Time se suptilno, ali jasno aludira na jednu od ključnih prednosti električnog pogona - trenutačnu isporuku golemog okretnog momenta i impresivna ubrzanja.

Foto: Bentley

Dizajn budućnosti i poznata platforma

Iako Bentley još uvijek drži većinu ključnih detalja u tajnosti, potvrđeno je kako će Torcal s dužinom manjom od pet metara biti dimenzijama smješten ispod većeg modela Bentayga. Dizajn će se u velikoj mjeri oslanjati na radikalni koncept EXP 15, predstavljen prošle godine, koji je najavio novi dizajnerski jezik marke.

To podrazumijeva monolitski izgled s povratkom uspravnijim prednjim maskama, dok će unutrašnjost kombinirati tradicionalni Bentley luksuz s neuobičajenim zakrivljenim zaslonima i multifunkcionalnom ručicom stupa upravljača preuzetom iz Audija.

Ispod elegantne karoserije, Torcal će dijeliti svoju platformu i hardver s električnim Porsche Cayenneom, što je strateški potez unutar Volkswagen grupe. To znači da će se temeljiti na naprednoj 800-voltnoj arhitekturi koja omogućuje iznimno brzo punjenje.

Prema najavama, bit će moguće dodati oko 160 kilometara dosega za samo sedam minuta. Očekuje se baterija neto kapaciteta od 108 kWh, a šef dizajna Robin Paige izjavio je kako možemo očekivati realni doseg između 483 i 563 kilometra s jednim punjenjem, što ga čini konkurentnim u segmentu luksuznih električnih SUV-ova.

Performanse koje postavljaju nove standarde

Bentley još nije otkrio službene podatke o snazi, no sigurno je da će standardna oprema uključivati dva elektromotora i pogon na sve kotače. Ako preuzme pogonske sklopove izravno od sestrinskog Porschea, osnovni model mogao bi raspolagati s oko 400 konjskih snaga, dok bi najsnažnija izvedba mogla nuditi nevjerojatnih 1.139 KS (850 kW). T

akva snaga lansirala bi Torcal u sam vrh svijeta električnih performansi, postavljajući ga uz bok najbržim hiperautomobilima današnjice. Direktor tvrtke Frank Steffen Walliser tvrdi da Torcal "postavlja izvanredne standarde u svakom važnom području" i da je "možda najpromišljeniji automobil u povijesti tvrtke", iako je možda samo mislio na to kako je razmišljao o gašenju projekta svaki put kad bi vidio pad prodaje električnih vozila na američkom tržištu.

U svakom slučaju, važno je naglasiti da Torcal neće zamijeniti popularni Bentayga SUV, već će se prodavati paralelno s njim. Bentley je potvrdio da će benzinski SUV dobiti još jednu generaciju kasnije tijekom ovog desetljeća, čime tvrtka usvaja sporiji i postepeniji prijelaz na potpunu elektrifikaciju.