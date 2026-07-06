Bentley otkrio naziv svojeg prvog 'strujića'

Nakon godina iščekivanja, Bentley je službeno potvrdio ime svog prvog električnog vozila. Torcal stiže u rujnu, a dijelit će platformu s Porscheom i nuditi brutalne performanse uz prepoznatljivi luksuz

Autonet.hr ponedjeljak, 6. srpnja 2026. u 20:32
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nakon dugog niza godina ispunjenih konceptima, špijunskim fotografijama i promjenjivim planovima o elektrifikaciji, Bentley je napokon dao ime svom prvom serijskom električnom vozilu - Torcal.

Naime, Torcal će svoju javnu premijeru imati 23. rujna u Londonu i time otvoriti potpuno novo poglavlje za legendarni britanski brend. Ovaj model predstavlja četvrtu samostalnu liniju u ponudi, pridružujući se modelima Continental GT, Flying Spur i Bentayga te će biti jedini potpuno električni automobil u njihovoj gami.

Ime inspirirano prirodom i snagom

Kao što je to već tradicija s modelima Bentayga, Bacalar i Batur, i Torcal svoje ime duguje poznatoj prirodnoj znamenitosti. Ovog puta inspiracija je pronađena u El Torcal de Antequera, prirodnom rezervatu na jugu Španjolske poznatom po vapnenačkim formacijama.

Iz Bentleyja ističu i drugu simboliku imena, koja seže sve do latinske riječi torquere, što znači "uvijati", a koja je korijen moderne riječi za okretni moment (torque). Time se suptilno, ali jasno aludira na jednu od ključnih prednosti električnog pogona - trenutačnu isporuku golemog okretnog momenta i impresivna ubrzanja.

📷 Foto: Bentley
Foto: Bentley

Dizajn budućnosti i poznata platforma

Iako Bentley još uvijek drži većinu ključnih detalja u tajnosti, potvrđeno je kako će Torcal s dužinom manjom od pet metara biti dimenzijama smješten ispod većeg modela Bentayga. Dizajn će se u velikoj mjeri oslanjati na radikalni koncept EXP 15, predstavljen prošle godine, koji je najavio novi dizajnerski jezik marke.

To podrazumijeva monolitski izgled s povratkom uspravnijim prednjim maskama, dok će unutrašnjost kombinirati tradicionalni Bentley luksuz s neuobičajenim zakrivljenim zaslonima i multifunkcionalnom ručicom stupa upravljača preuzetom iz Audija.

Ispod elegantne karoserije, Torcal će dijeliti svoju platformu i hardver s električnim Porsche Cayenneom, što je strateški potez unutar Volkswagen grupe. To znači da će se temeljiti na naprednoj 800-voltnoj arhitekturi koja omogućuje iznimno brzo punjenje.

Prema najavama, bit će moguće dodati oko 160 kilometara dosega za samo sedam minuta. Očekuje se baterija neto kapaciteta od 108 kWh, a šef dizajna Robin Paige izjavio je kako možemo očekivati realni doseg između 483 i 563 kilometra s jednim punjenjem, što ga čini konkurentnim u segmentu luksuznih električnih SUV-ova.

Performanse koje postavljaju nove standarde

Bentley još nije otkrio službene podatke o snazi, no sigurno je da će standardna oprema uključivati dva elektromotora i pogon na sve kotače. Ako preuzme pogonske sklopove izravno od sestrinskog Porschea, osnovni model mogao bi raspolagati s oko 400 konjskih snaga, dok bi najsnažnija izvedba mogla nuditi nevjerojatnih 1.139 KS (850 kW). T

akva snaga lansirala bi Torcal u sam vrh svijeta električnih performansi, postavljajući ga uz bok najbržim hiperautomobilima današnjice. Direktor tvrtke Frank Steffen Walliser tvrdi da Torcal "postavlja izvanredne standarde u svakom važnom području" i da je "možda najpromišljeniji automobil u povijesti tvrtke", iako je možda samo mislio na to kako je razmišljao o gašenju projekta svaki put kad bi vidio pad prodaje električnih vozila na američkom tržištu.

U svakom slučaju, važno je naglasiti da Torcal neće zamijeniti popularni Bentayga SUV, već će se prodavati paralelno s njim. Bentley je potvrdio da će benzinski SUV dobiti još jednu generaciju kasnije tijekom ovog desetljeća, čime tvrtka usvaja sporiji i postepeniji prijelaz na potpunu elektrifikaciju. 

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Najmoćniji model iz Q Meta linije.

Akcija

KEF Q11 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® zvucnickom jedinicom s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih vibracija te tako osigurava cist, prirodan i izbalansiran zvuk.

Kupi

Prostrano 3D iskustvo Dolby Atmosa.

Akcija

SONOS BEAM Gen 2

Od glazbe do filmova, najnovija generacija Beama obogacuje svu vašu zabavu mocnim i preciznim zvukom od zida do zida.

579 € 489 € Kupi

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi