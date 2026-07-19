Bentley za svoj prvi električni automobil sklada simfoniju umjesto buke motora

Proizvođači automobila koji razvijaju električna vozila (EV) bore se s pitanjem kako nadomjestiti emocionalnu povezanost koju stvara zvuk moćnog motora s unutarnjim izgaranjem. Hyundai, Porsche, BMW i drugi okrenuli su se sintetiziranim zvukovima motora koji se reproduciraju putem zvučnika. Međutim, u Bentleyju vjeruju da je to lov na pogrešan odgovor. Umjesto da pokušava replicirati zvuk stvarnog motora, britanski luksuzni brend misli da bi bubnjar mogao biti ključan za stvaranje posebnog osjećaja u njihovom prvom električnom vozilu.

Bentley zvučnu podlogu za svoj nadolazeći potpuno električni SUV Torcal naziva "Bentley Dynamic Symphony". Za razliku od mnogih suparnika, inzistira tvrtka, cilj nije prevariti vozače da misle kako su za upravljačem V8 modela. Umjesto toga, kažu da je zadatak bio uhvatiti isti emocionalni odgovor koji desetljećima definira njihove automobile s klasičnim motorima.

Više od pukog zvuka motora

Razmišljanje koje stoji iza ovog izbora moglo bi imati više smisla nego što se na prvu čini. Bentleyjevi inženjeri snimili su i analizirali svoj kultni V8 motor u studiju. Na kraju su zaključili da nije sama ispušna nota ono što ga čini posebnim, već njegov ritam. To je dovelo do postavljanja eksperimenta s dva parabolična zvučnika. Iz jednog su se reproducirale snimke V8 motora, dok je kroz drugi bubnjar svirao uživo. Šetajući između ta dva izvora zvuka, inženjeri su otkrili zapanjujuće sličnosti u kadenci, energiji i emocionalnom utjecaju. Također su zaključili da suptilne nesavršenosti, zajedničke i bubnjanju i radu motora s unutarnjim izgaranjem, pomažu stvoriti autentičnije, ljudsko iskustvo. Naoružan tim spoznajama, Bentley nije krenuo putem digitalne rekreacije zvuka motora.

Ovaj pristup dio je šireg trenda u kojem proizvođači automobila traže novi zvučni identitet za električnu eru. Ne radi se samo o brendiranju, već i o odgovoru na sigurnosne propise. Zbog svoje tišine pri niskim brzinama, električna vozila predstavljaju rizik za pješake. Stoga regulative u Europskoj uniji i SAD-u nalažu ugradnju sustava za zvučno upozorenje vozila (AVAS). Ti sustavi zahtijevaju da EV emitira zvuk pri brzinama do 20 ili 30 km/h, a zvuk mora odražavati ponašanje vozila, poput ubrzanja i usporavanja.

Gudači umjesto cilindara

U sljedećoj fazi, Bentley je angažirao glazbenike da skladaju originalnu zvučnu podlogu koristeći stvarne instrumente, uključujući bubnjeve, violu i bas gitaru. Rezultirajući zvuk reagira na vozačev pritisak na papučicu gasa, pojačavajući se i stišavajući s ubrzanjem, s ciljem pružanja istog osjećaja svečanosti koji kupci očekuju od modela s V8 motorom. Iz tvrtke kažu da se tempo glazbe povećava pri ubrzanju i smiruje kada vozač popusti gas. Sličan pristup vidjeli smo i kod drugih marki. BMW je, primjerice, surađivao s Oscarom nagrađenim skladateljem Hansom Zimmerom, dok je Mercedes-AMG radio s glazbenikom will.i.am-om na interaktivnom glazbenom iskustvu.

Teško je reći koliko će Bentleyjev pristup biti uspješan, ali ne može se poreći da će zvuk koji stvara biti jedinstven. Možda će pogoditi ukus bogatih kupaca koji vole simfonijsku glazbu, a možda će note zvučati promašeno. Samo će vrijeme pokazati. U svakom slučaju, zvučna podloga samo je jedan dio veće slagalice koju Bentley sastavlja za svoj prvi EV, koji će debitirati 23. rujna u Londonu.