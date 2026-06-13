BMW M Concept Neue Klasse: Najava potpuno električne budućnosti visokih performansi

Novi BMW-ov koncept iz serije Neue Klasse predstavljen na utrci 24 sata Le Mansa, donosi pogon s četiri elektromotora i naprednu aerodinamiku inspiriranu motosportom za novu eru električnih vozila

Na legendarnoj utrci 24 sata Le Mansa održana je svjetska premijera vozila BMW M Concept Neue Klasse, kojim bavarski proizvođač proširuje novi dizajnerski potpis i jasno signalizira svoje usmjerenje prema potpuno električnoj budućnosti. Ovaj konceptni automobil, čiji su detalji objavljeni krajem tjedna, spaja prepoznatljivu povijest marke s motosportom te najavljuje budući portfelj proizvoda koji će kombinirati ekspresivan dizajn, visoke performanse i inovativne materijale. U gami BMW-a zauzet će mjesto modela M3, ali s potpuno električnim pogonskim sklopom i radikalnu drugačijim dizajnom.

Aerodinamička izvrsnost

Vanjštinu vozila karakteriziraju snažne proporcije, precizne linije te "mišićavi" rameni dio s proširenim lukovima kotača. Aerodinamika je optimizirana rješenjima specifičnima za M seriju, poput aerodinamičnih retrovizora u bojama BMW-a M i upečatljivog zračnog otvora na prednjem poklopcu u obliku slova V, koji služi za hlađenje električnog pogonskog sklopa.

Prednji dio krase nos popularnog nadimka "morski pas" te prepoznatljiva svjetla integrirana s rešetkom u jednu cjelinu, što postaje novi znak budućih M modela – po uzoru na GT trkaće automobile. Prednji i stražnji branik izrađeni su u takozvanom trimaran stilu, inspiriranom brzim jedrilicama, dok stražnji dio nadopunjuju trodimenzionalna svjetla, plutajući difuzor i ducktail spojler koji povećava potisak na stražnjoj osovini.

Održivost u kokpitu

U izradi eksterijera i interijera korišteni su elementi od prirodnih vlakana, koji se nalaze na prednjem spliteru, otvoru za zrak na poklopcu motora i difuzoru, dok krovna grafika po prvi put donosi profinjenu završnu obradu s M brendiranjem. Vizualnu poveznicu s motosportom dodatno učvršćuju novorazvijena crvena metalik boja "Monza Red" te naplatci u crvenoj i plavoj boji.

Unutrašnjost koncepta potpuno je podređena vozačkom iskustvu u električnom vozilu nove generacije. Četiri školjkasta sjedala, izrađena s integriranim strukturnim elementima od prirodnih vlakana, presvučena su dvobojnom Merino kožom te opremljena pojasevima s pet točaka učvršćenja. U kabini se prvi put pojavljuje visokokvalitetna crna nubuk koža na upravljaču, panelima vrata i zaštitnom luku, dok lebdeća armaturna ploča od crnog pletenog materijala sadrži šesterokutno pozadinsko osvjetljenje specifično za M modele. Sportski naglasak u kokpitu postignut je crvenim detaljima.

Visoke performanse

Tehnološku bazu čini pogonski koncept BMW M eDrive koji koristi četiri električna motora i softver "BMW M Dynamic Performance Control" unutar visokoučinkovitog računala nazvanog "Heart of Joy". Tvrtka naglašava da time nastavlja tradiciju izravnog prijenosa tehnoloških inovacija i dizajnerskih značajki iz motosporta u serijsku proizvodnju. Ovaj sustav omogućuje integriranu kontrolu pogona i kočenja za svaki pojedini kotač, što donosi visoku razinu rekuperacije, optimalnu trakciju do samih granica i izravan odziv.

Pogon se temelji na tehnologiji Gen6 razvijenoj za Neue Klasse, a visokonaponska baterija kapaciteta većeg od 100 kWh koristi 800-voltnu tehnologiju koja osigurava dug doseg i brzo punjenje. Kućište visokonaponske baterije (s cilindričnim ćelijama šeste generacije) strukturalno je integrirano i s prednjom i sa stražnjom osovinom, čime se dodatno pridonosi ukupnoj dinamici vožnje i krutosti vozila.