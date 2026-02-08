BMW u Münchenu započeo pretproizvodnju novog modela i3

BMW grupa načinila je ključni korak prema serijskoj proizvodnji novog modela i3, pokrenuvši testne procese u matičnoj tvornici u Münchenu uz korištenje najnaprednijih digitalnih tehnologija

Autonet.hr nedjelja, 8. veljače 2026. u 23:30

Središnja tvornica BMW grupe u Münchenu ušla je u ključnu fazu priprema za budućnost električne mobilnosti i novu eru kompanije. S proizvodne linije, naime, sišla su prva predserijska testna vozila novog modela BMW i3, što označava početak završne faze priprema za punu serijsku proizvodnju prvog automobila iz serije nazvane Neue Klasse. Prema službenim planovima, početak serijske proizvodnje predviđen je za drugu polovicu ove godine.

Novi model u novim pogonima

Prvi je to put da je novi BMW i3 u potpunosti proizveden unutar minhenskog pogona. U procesu su korištene najsuvremenije proizvodne tehnologije i digitalno povezani sustavi, čime se testira spremnost svih faza proizvodnje – od modernizirane prešaonice i nove karoserijske radionice do lakirnice i novog dijela za montažu.

Direktor tvornice, Peter Weber, istaknuo je da proizvodnja predserijskih vozila omogućuje testiranje logističkih i proizvodnih procesa u stvarnim uvjetima. Iako su proizvedene količine trenutno male, svaki dio i svaki korak montaže podliježu strogoj inspekciji. Poseban naglasak stavljen je na digitalnu integraciju novih alata i opreme s postojećim sustavima, čime se osigurava maksimalna preciznost prije finalnog lansiranja.

Treninzi radnika u VR-u

Specifičnost ovog procesa u Münchenu leži u činjenici da je lokalni tim do sada surađivao s pilot-pogonom u Centru za istraživanje i inovacije kako bi sastavili prva vozila. Sada, s dovršetkom novih proizvodnih i logističkih prostora u samoj tvornici, vozila prolaze kroz sve korake proizvodnje na licu mjesta, čime se optimiziraju protoci materijala i provjerava učinkovitost opreme.

Paralelno s tehničkim testiranjima, BMW provodi intenzivnu obuku zaposlenika, kroz dvije faze: prvo putem proširene stvarnosti, a potom izravno na novim instalacijama i strojevima. Cilj je osigurati da osoblje u potpunosti ovlada inovativnim sustavima koji su dio strategije "iFACTORY", usmjerene na pametnu i održivu proizvodnju. Sve naučene lekcije bit će primijenjene kako bi se osiguralo nesmetano podizanje proizvodnih kapaciteta tijekom godine, čime BMW nastoji zadržati visoku razinu kvalitete u prelasku na novu generaciju električnih vozila.

Kad je riječ o samom modelu i3, objavljeno je nekoliko njegovih fotografija s kamuflažom, pa iz njih možemo dobiti tek dojam o karoserijskoj liniji vozila i osnovnim konturama. Prednja maska namjerno je i vrlo pažljivo skrivena, kako ne bismo mogli zaključiti ništa o obliku "bubrega" koji će definirati karakter cijele serije Neue Klasse.

