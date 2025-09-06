BMW Vision CE – koncept motocikla koji spaja slobodu vožnje i sigurnost bez kacige

Na sajmu IAA Mobility 2025, BMW Grupa će predstaviti futuristički koncept električnog vozila na dva kotača koje svojim inovativnim sigurnosnim kavezom eliminira potrebu za sigurnosnom opremom

Autonet.hr subota, 6. rujna 2025. u 05:50

Na nadolazećem sajmu mobilnosti IAA Mobility 2025 u Münchenu BMW Grupa predstavit će BMW Motorrad Vision CE, koncept motocikla koji nudi uvid u budućnost električne mobilnosti na dva kotača u urbanim okruženjima. Osim pogona s nultom emisijom, Vision CE se ističe inovativnim sigurnosnim rješenjem koje eliminira potrebu za nošenjem kacige i zaštitne odjeće, pružajući vozačima osjećaj slobode i ležerno iskustvo vožnje.

Sigurnosni kavez

BMW Motorrad Vision CE nadovezuje se na filozofiju modela BMW C1, skutera koji je prije 25 godina, zahvaljujući sofisticiranoj sigurnosnoj karoseriji, omogućio vožnju bez kacige. Vision CE tu temeljnu ideju interpretira na nov način, koristeći moderan dizajnerski jezik kako bi stvorio jedinstveno vizionarsko vozilo. Središnji dio koncepta je njegov sigurnosni sustav: kompozitna metalna cijev koja je zapravo "kavez" postavljen kako bi štitio vozača.

Zajedno s odgovarajućom konstrukcijom sjedala i sigurnosnim pojasom, ovaj kavez osigurava sigurno i emocionalno iskustvo vožnje bez potrebe za uobičajenom zaštitnom opremom. Smanjena ukupna visina i otvoreni dizajn kaveza, u kombinaciji s dugim međuosovinskim razmakom, daju vozilu dinamičan i vizualno "prozračan" izgled. Kombinacija mat bijele osnovne boje i kontrastne crne daje modelu Vision CE karakter, kojim žele privući mlađu publiku. Inovativni dizajn i shema boja nadopunjeni su atraktivnim grafičkim detaljima.

S tehničke pak strane prilično je zanimljiva najvljena funkcija balansiranja, koja omogućuje vozilu da samostalno održava ravnotežu na dva kotača, čak i dok stoji u mjestu. Predstavljanjem ovog koncepta, BMW žali pokazati svestranost svoje vizije i otvoriti novo poglavlje u budućnosti gradskog prijevoza.



