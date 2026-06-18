BYD u Zagrebu predstavio FLASH Charging tehnologiju i oborio vlastiti rekord

Na zagrebačkoj Samoborskoj cesti postavljen je sustav ultrabrzog punjenja, koji uz drugu generaciju Blade baterija ima cilj ukloniti glavne prepreke za masovno prihvaćanje električnih vozila u Europi

Jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, BYD, održao je u Zagrebu konferenciju za medije i partnere na kojoj je službeno predstavio jednu od prvih FLASH Charging punionica u Europi. Ova tehnologija, koja omogućuje punjenje električnih vozila ekstremnom snagom do 1.500 kW, osmišljena je s ciljem da eliminira preostale prepreke prema širokom prihvaćanju električne mobilnosti.

Tek druga po redu punionica ove vrste na europskom kontinentu nalazi se na lokaciji BYD-ovog servisnog partnera na Samoborskoj cesti 119 G. Uz tehnološku demonstraciju punionice, na događaju je predstavljen i model premium klase DENZA Z9GT, na kojem je i demonstrirana mogućnost ultrabrzog punjenja.

Revolucionarna baterija

Nova BYD-jeva tehnologija izravno rješava glavne izazove s kojima se susreću vozači električnih vozila, poput tjeskobe zbog dosega, dugog vremena čekanja i ograničenja infrastrukture. Demonstrirani sustav omogućuje brzinu punjenja koja je utroškom vremena usporediva s klasičnim točenjem goriva, čime se drastično skraćuje vrijeme zadržavanja na punionicama. Primjerice, punjenje baterije od 10 do 70 posto kapaciteta traje svega pet minuta, dok se nova generacija BYD-ove Blade baterije 2.0 može napuniti od 10 do 97 posto za samo devet minuta.

Ključni element ovog napretka je druga generacija Blade baterije koja koristi naprednu kemiju s brzim litij-ionskim kanalima koji značajno smanjuju stvaranje topline. Baterijski sklop tog tipa podržava stopu punjenja od 10C, što znači da paket kapaciteta 100 kWh može sigurno prihvatiti čak 1.000 kW snage punjenja. Sustav je opremljen i ugrađenim grijanjem i hlađenjem koji održavaju idealnu temperaturu, pa tako i na ekstremno niskim temperaturama od -30 °C punjenje od 20 do 97 posto traje samo 12 minuta, dodajući tek tri minute na standardno vrijeme. Laboratorijski testovi probadanja pokazali su da Blade baterija u slučaju teških oštećenja ne izaziva požar ni eksploziju, čime dodatno jamči visoku razinu sigurnosti.

"Ove tehnologije razvijene su kako bi odgovorile na stvarne potrebe korisnika. Kupcima električnih vozila posebno su važni doseg vozila i brzina punjenja, a FLASH Charging tehnologija donosi značajno poboljšanje u oba područja", izjavio je David Kušanić, zamjenik regionalnog direktora za Hrvatsku i Sloveniju u BYD-u. Istaknuo je kako dolazak ove infrastrukture upravo u Hrvatsku predstavlja ključan korak za bržu tranziciju i razvoj električne mobilnosti u regiji.

Lako rukovanje kabelom

Fizički dizajn same punionice donosi T-oblik s takozvanim "zero-gravity" kabelom koji nosi vlastitu težinu, pa je rukovanje njime iznimno lako. Kabeli su podignuti od tla, čime su zaštićeni od prljavštine i vremenskih nepogoda, a za vlasnike BYD i Denza vozila omogućena je "Plug-and-Charge" jednostavnost – autentifikaciju obavlja samo vozilo bez potrebe za aplikacijama ili RFID karticama.

Kako bi se zaobišla ograničenja europske elektroenergetske mreže, punionice koriste skroman mrežni priključak od 100 do 400 kW, no "pojačane" su integriranim sustavima za pohranu energije. Te unutarnje baterije akumuliraju energiju i potom je isporučuju u vozilo snagom do čak 1,5 megavata, sprječavajući opterećenje lokalne mreže.

Rekord u Zagrebu

Zahvaljujući povoljnim uvjetima i toplom vremenu, model DENZA Z9GT koji nas je čekao na punionici napunio se pred našim očima rekordno brzo. Za vrijeme koje vam obično nije dovoljno za popiti kavu, automobil je napunjen od 10% do 97% kapaciteta za rekordnih 8 minuta i 53 sekunde – tri sekunde brže nego ikad igdje prije.

Tijekom punjenja mogli smo svjedočiti tomu da se ono odvija linearno, odnosno da nema usporavanja sve do 90% kapaciteta – snaga od preko megavata isporučuje se u bateriju kontinuirano i bez stvaranja buke (sve što se pritom čulo su hladnjaci samog vozila). Tijekom demonstracije uživo, sustav je u početnim fazama dodavao otprilike 100 kilometara dometa po minuti. Razina od 50% napunjenosti baterije (300 km dometa) postignuta je za 3 minute i 20 sekundi, dok je 70% dosegnuto za 5 minuta i 50 sekundi. Granica od 80% kapaciteta, što predstavlja gotovo 500 kilometara dometa, ostvarena je za 6 minuta i 20 sekundi.

Ambiciozni planovi

Predstavljanje u Zagrebu dio je BYD-ove globalne strategije razvoja ultrabrze infrastrukture. Kompanija planira vrlo ambiciozno širenje na čak 3.000 FLASH Charging lokacija u Europi do kraja ove godine, s ciljem postavljanja stanica na svakih 80 kilometara u svim većim europskim zemljama. Do kraja 2027. godine šira mreža trebala bi obuhvatiti 15.000 punionica koje će s vremenom biti otvorene i za sve ostale marke automobila koje koriste standardne CCS2 priključke.

Na lokalnoj razini, u tijeku su pregovori s partnerima kako bi se prevladale bilo kakve preostale prepreke te kako bi se instalirao značajan broj stanica duž hrvatskih i slovenskih autocesta i gradova. Paralelno se širi i prodajno-servisna mreža na osam lokacija, uključujući Zagreb, Split, Osijek, Zadar, Dvor, Pulu, Varaždin i Rijeku. K tome, službeno lansiranje modela DENZA Z9GT na hrvatskom je tržištu predviđeno za prvi kvartal 2027. godine.