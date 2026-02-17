CarPlay u Tesli je odgođen: Problem je u niskoj stopi instalacije iOS-a 26

Vozači Tesle koji željno iščekuju integraciju Appleovog CarPlay sustava u svoja električna vozila morat će se još malo strpjeti. Prema najnovijim informacijama koje je objavio Mark Gurman iz Bloomberga u svom biltenu Power On, planovi su odgođeni zbog manjih problema s kompatibilnošću unutar iOS-a 26, ali i zbog niske stope usvajanja tog operativnog sustava među korisnicima.

Čekanje na CarPlay za vlasnike Tesle traje već dugo, pogotovo nakon što su prve glasine upućivale na implementaciju krajem 2025. godine, a Bloomberg je još u studenom izvijestio da Tesla interno testira sustav u svojim vozilima. Međutim, Gurman otkriva kako su se pojavili problemi s kompatibilnošću između Apple Mapsa i Teslinog vlastitog navigacijskog softvera, koji je duboko integriran s funkcijama autonomne vožnje.

Kao odgovor na to, Apple je objavio ažuriranje za iOS 26 koje bi trebalo bolje sinkronizirati dvije navigacijske aplikacije, posebno u situacijama kada vozač koristi Tesline opcije za autonomnu vožnju. Ipak, unatoč softverskom rješenju, Tesla je navodno i dalje zabrinuta zbog niske stope prihvaćanja iOS-a 26 te je odlučila odgoditi uvođenje CarPlaya. Gurman napominje da su stope usvajanja iOS-a 26 bile niže od uobičajenih, ali da su već u porastu, citirajući najnovije Appleove podatke prema kojima 74 posto svih iPhone uređaja izdanih u posljednje četiri godine već koristi iOS 26.

Iako još uvijek nema službenog datuma dolaska CarPlay sustava u Teslina vozila, uvođenje ove popularne značajke moglo bi biti način za poticanje prodaje.